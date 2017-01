Ne legyen tabu a méhnyakszűrés!

A méhnyakszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet a 2017. január 22-28. között megrendezésre kerülő Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét is. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a nőgyógyászati szakrendelők mellett már 21 védőnő 35 településen végez népegészségügyi célú méhnyakszűrést. A szűrést végző védőnők száma folyamatosan növekszik.

A humán papillomavírus (továbbiakban: HPV) két típusa felelős a méhnyakrákok 70%-ának kialakulásáért. 2014. év során a hazai védőoltási rendszerbe bevezették a HPV elleni védőoltást. Azok a leányok kaphatják meg a térítésmentes védőoltást, akik betöltötték a 12. életévüket és az adott év szeptemberében kezdik meg az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát). A védőoltás önkéntes, annak beadásához a szülő/gondviselő írásbeli nyilatkozata szükséges. Megyénkben a 2016/2017 iskolai tanévben a 7. osztályos leánytanulók 80,1 %-a igényelte az iskolai kampányoltás keretében a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást.

A Mályvavirág Alapítvány idén is országos programot hirdetett „GYÖNGYPOSTA” címmel. A települések lakosai egy szabadon választott központi helyen a méhnyakrák és a HPV elleni védelmet szimbolizáló mályvaszínű vagy rózsaszínű gyöngyöt fűznek együtt, s közben előadásokat hallgatnak a méhnyakrák megelőzésről és jelképesen egy kiállított “Gyöngyposta-ládába” dobják be üzeneteiket a 2017-es évre, a megelőzés és a gyógyulás segítésére. A programhoz megyei települések is csatlakoztak, köztük Ózd, Arló, Borsodnádasd, Járdánháza.

A program célja egyesült erővel elérni, hogy a méhnyakszűrés ne legyen tabu, hanem váljon éves rutinná, és a HPV elleni védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék.

