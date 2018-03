„Ne hagyjuk magukra a bajba jutott embereket!”

Budapest után Miskolcon is Áldozatsegítő Központot hozott létre az Igazságügyi Minisztérium, melyet hétfőn nyitottak meg a Bajcsy-Zsilinszky utca 18. szám alatt. Az ünnepélyes átadáson dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott köszöntőbeszédet, aki hangsúlyozta, a miskolci intézmény létrehozásával elindult az Áldozatsegítő Központok országos hálózattá szervezése.

Patrónusszoba

– A központok kialakításával azt szeretnénk tudatosítani, hogy ha valaki áldozattá válik, nem hagyjuk magára, van hová fordulnia, és minden szükséges segítséget megkap. Ennek jegyében országosan és helyi szinten is ismertté és hozzáférhetővé kell tenni az áldozatsegítő szolgáltatásokat. Az intézmény tájékoztatást ad, szolgáltatásokat biztosít, valamint szakemberek közreműködésével érzelmi segítséget, lelki támogatást nyújt a bajbajutottaknak – sorolta az államtitkár.

Jelezte, a fővárosi tapasztalatok alapján az ügyfelek 47 százaléka vagyon elleni erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban, 37 százaléka pedig élet, testi épség és egészség elleni bűncselekménnyel összefüggésben fordult a központhoz. Az ügyfelek 40 százaléka vidéki volt, ez indokolta, hogy a minisztérium vidéken is működtessen ilyen intézményeket.

Az államtitkár elmondta azt is: a miskolci központban, csakúgy, mint a budapestiben, kialakítottak egy úgynevezett „patrónusszobát”, amely az áldozatok biztonságos, átmeneti tartózkodását teszi lehetővé a védett szálláshelyen történő elhelyezésükig, ellátásuk megszervezéséig. Hozzátette: azért épp Miskolcon nyílt meg az első, vidéki Áldozatsegítő Központ, mert a városban több, áldozatokkal foglalkozó civil, karitatív, állami és egyházi szervezet is tevékenykedik. Az Igazságügyi Minisztérium ezekkel a szervezetekkel az áldozatok részére nyújtható szolgáltatások minőségi színvonalának emelése érdekében széles körű együttműködések kialakítására törekszik. Az Áldozatsegítő Központ létrehozásával az is cél, hogy módszertani és szakmai műhelyként segítse az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek tevékenységét.

Türelem, szeretet

– Engem rendkívüli örömmel tölt el, hogy Miskolcon nyithatjuk meg az ország második Áldozatsegítő Központját, hiszen ez az intézmény képes megadni azt, amiből manapság egyre kevesebb van, ez pedig az önzetlenség – fogalmazott a megnyitón Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, úgy folytatva –, hiszen az elesettekkel, a kirekesztettekkel, támogatásra és segítségre szorulókkal türelemmel és szeretettel kell bánni. Itt, a központban személyre szabott segítségre számíthatnak a rászorulók. Célunk, hogy az áldozat megismerje a jogait, a lehetőségeit, megtudja, hogy hová kell fordulnia további segítségért, illetve hogy mivel kell szembenéznie annak érdekében, hogy sérelmeit orvosolni, vagy legalább mérsékelni tudja.

Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere azt emelte ki: a Miskolcon élő emberek közbiztonságáért a városvezetés sokat tett az elmúlt 8 évben. Ezen a téren jelentős eredményeket tudnak felmutatni, mely a rendőrség, az önkormányzati cégek, a rendészet és a közterület-felügyelők együttes munkájának köszönhető. Az áldozatsegítés viszont a másik irányból támogatja a polgárok biztonságát, hisz az áldozatokban sokszor komoly lelki folyamatok indulnak el, melyek hozzáértő szakmai odafigyelést igényelnek – hangsúlyozta a polgármester.

