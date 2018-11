Ne börtön legyen a lakás!

– Beköszöntött az ősz, éjszakánként már igen-igen hűvös van, így a teraszról a lakásba bekerülő növények nehéz napokat élnek meg ebben az időszakban, kártevők, kórokozók sora dézsmálhatja meg a legyengült növényeket – kezdte lapunk tájékoztatását Kohán Márk, egy kertészeti áruda vezetője. A szakember szerint a növényeink az első hirtelen pofont a lakásba kerüléssel kapják, sokuk ezt nem is éli túl. A legnagyobb hiba, hogy túl későn visszük be őket a teraszról és csak akkor kerülnek be a négy fal közé, mikor a meteorológusok már a komolyabb mínuszokat jósolják.

Ha lehet, a lakás legfényesebb helyére tegyük a növényeket.” Kohán Márk

– Ilyenkor a kinti nulla fokról a növény bekerül a már 23 fokra fűtött, relatív alacsony páratartalmú lakásba. Ez számukra óriási különbség. Sokkal jobb, ha már most bekerülnek a lakásba, amikor még nem megy úgy a fűtés és nem olyan nagy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége. Fontos az is, hogy ha lehet, a lakás legfényesebb helyére tegyük a növényeket. A közhiedelem ellenére öntözni és tápoldatozni is kell őket, de sokkal kevesebbet, mint a nyári időszakban – fogalmazott Kohán Márk.

Érdemes átültetni

A szakember kifejtette: a több éve ugyanabban a cserépben sínylődő növényeket érdemes átültetni egy 2–3 centiméterrel nagyobb cserépbe, de legrosszabb esetben is célszerű a cserépből kivéve a föld külső 15 centiméterét lefejteni a gyökér körül, ettől függetlenül akár vissza is ültethetjük ugyanabba a cserépbe, ám ebben az esetben a megfelelő tartós műtrágyát hozzáadva.

– Az átültetéssel együtt meg is kell metszeni a növényeinket, főleg az elnyúlott, megkopaszodott egyedeket ne sajnáljuk visszavágni. Ha átültettük őket, a metszést erős hajtásnövekedéssel és kompakt formával hálálják meg.

– A leanderek visszavágásával vigyázzunk, mert könnyen a virágrügyeket is lenyisszanthatjuk és akkor azok csak a nyár második felében fognak virágozni. De ha soha nem vágjuk őket vissza, akkor néhány év után egy hosszú, kopasz szárunk lesz csak, ami előbb-utóbb a kukában végzi. Az átteleltetett növények közül a citrusokat, az olajfákat, hibiszkuszokat, bougenvileákat bátran vissza­metszhetjük – mondta Kohán Márk.

