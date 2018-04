NB II-es bajnoki döntő előtt a DVTK

A Diósgyőri VTK női röplabdacsapata a ma kezdődő NB II-es döntőben vesz részt, amelynek tétje az NB I-es indulási jog megszerzése. Izsákon, a helyi általános iskolában sorra kerülő háromnapos rendezvényen három együttes, a három NB II-es csoport győztese játszik körmérkőzéseket. A nyitónapon az NB II Nyugati csoport első helyezettje, a Szent Benedek Balatonfüred csapata az NB II Közép csoport legjobbjával, a HÉP-Röpke SE-vel meccsel, míg az osztály Keleti csoportjának elsője, a DVTK szombaton és vasárnap játszik egy-egy bajnokit.

A tét

A körmérkőzések tétje az, hogy az NB II-es döntő első két helyezett csapata NB I-es tagságot szerez. Érdekesség, hogy ez utóbbi a következő évadtól a második vonalat jelenti (ebben az évadban az NB II volt a második vonal), ugyanis az élvonalbeli bajnokságot átszervezték, a 2018/19-es idénytől az ország hat legjobb női együttese az Extraligában játszik meccseket, az NB I-ben pedig nyolc csapat küzd majd. Mivel a mostani bajnokság élvonalában 12 női együttes kezdett, a gyengébbik hat lesz NB I-es, egészen pontosan öt biztosan, ugyanis a legrosszabb mutatóval rendelkező gárda osztályozón hosszabbíthatja meg tagságát, vagy veszítheti el azt, az NB II-es döntő harmadik helyezett együttesével szemben.

A cél

A DVTK bár csak a második játéknapon lép pályára, a tervek szerint már az első meccsen is jelen lesz, nézőként.

– Szeretném, ha a játékosok a saját szemükkel látnák, hogy kik ellen kell megmérkőzniük szombaton és vasárnap, és az élőben megtekintett meccsel, a személyes tapasztalatokkal még több információhoz tudunk jutni – jelentette ki Toma Sándor, a DVTK edzője, aki arra a kérdésre, hogy milyen céllal utaznak Izsákra, így felelt: – Megnyertük az alapszakaszt, és a rájátszás végén az élen végeztünk a Keleti csoportban. A bajnokság kezdete óta napi egy edzéssel azért dolgoztunk, hogy eljussunk ide, és az NB II-es döntőben olyan eredményt érjünk el, amivel kiharcolhatjuk a feljutást. Ehhez legalább egy mérkőzést kellene nyerni. Bízom benne, hogy minden játékos átérzi ennek a lehetőségét és felelősségét, azt, hogy bajnoki döntőben szerepelhetünk.

11 játékossal

Mint az edzőtől megtudtuk: összesen 11 játékossal kelnek útra pénteken, a Kiss V., Szajkó, Oczella, Kovács E., Kiss E., Egri, Nagy Zs., Szabó B., Rohály, Lossó és Nagy D. összetételű keret érheti el a célt. Arra a kérdésre, hogy mit lehet tudni az ellenfelekről, ezt felelte Toma Sándor:

– A Balatonfüred ellen az évad elején már játszottunk, a Magyar Kupában itthon 3:1-re, vendégként 3:2-re kaptunk ki. A balatoni együttes jó erőkből áll, de az ottani meccsünkön voltak győzelmi esélyeink. A hónapokkal ezelőtti meccsekhez képest nagy fejlődésén mentünk keresztül, több fiatal játékosunk is tapasztalatot szerzett a mögöttünk hagyott 23 bajnoki meccsen, és az edzések során, az összhang is sokat javult, de sajnos teljes létszámban sosem tudtunk tréningezni. Kíváncsian várjuk, hogy a több külföldivel felálló Balatonfüred játéka mennyit változott az MK-meccsekhez képest. A másik együttesről, a kecskemétiekről is vannak információink, én láttam néhány mérkőzésüket, és van esélyünk ellenük is, de ehhez szervezetten, koncentráltan kell játsszunk.

– Berecz Csaba –

A női röplabda NB II Keleti csoport, a rájátszás végeredménye

1. Diósgyőri VTK 23 14 4 2 2 1 – 65:17 60

2. Debreceni SZC-Eötvös DSE 23 13 2 3 1 2 2 58:23 52

3. Hercules SE 23 7 3 3 2 2 6 45:39 38

4. Miskolci VSC-MVSI 23 2 4 3 – 3 11 30:52 24

5. Debreceni EAC 23 2 – 1 3 3 14 18:62 11

6. Nyíregyháza NB II 23 – 2 1 3 2 15 17:64 11

A női röplabda NB II döntő program Izsák

Április 13. (péntek), 20.45: Szent Benedek Balatonfüred – HÉP-Röpke SE

Április 14. (szombat), 16.00: Diósgyőri VTK – Szent Benedek Balatonfüred

Április 15. (vasárnap), 13.00: HÉP-Röpke SE – Diósgyőri VTK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA