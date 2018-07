NB I-es tréner a Kohásznál

Neves szakember vállalt munkát június 25-től Ózdon, a helyi megyei I. osztályú alakulatnál: Gálhidi György, aki többek között több NB I-es klubnál is dolgozott az utóbbi 20 évben, de a megyében sem ismeretlen, hiszen két alkalommal irányította a DVTK-t, egyszer pedig a Kazincbarcikai SC-t.

Ragyogó körülmények

– Gál Lászlót, aki tavaly óta Ózdon csinálja a futballt, régóta ismerem, voltunk együtt annak idején Kispesten, valamint Nyíregyházán is – nyilatkozta lapunknak Gálhidi György. – Egyik nap felhívott, aztán találkoztunk személyesen, és elmondta a terveit. Nem titok, reméltem, hogy lesz ajánlatom itthonról, magasabb szintről, valamint külföldről is, de mások nem kapkodtak utánam… Laci azonban azt kérte, hogy ha elvállalom, akkor ne mozduljak. Ez érthető volt a részéről.

A szakvezető elárulta, már harmadik hete munkálkodik Ózdon, eddig rávezető edzéseket tartott.

– Már nem egy csapatomnál panaszkodtak rám, hogy túledzem a játékosokat, szóval erre, hogy ez ne így legyen, mindenképpen vigyázok. Ráadásul egy amatőr csapatról beszélünk, ezért jobban kell figyelni. Azt nem szeretném elfelejteni megemlíteni, hogy a körülmények ragyogóak! – hangsúlyozta Gálhidi György.

Amint azt megtudtuk: az ÓFC kerete nagyjából már megvan, a 15-16 felnőtt korú játékos mellé „feljön” 4-5 fiatal is, akikkel lehet komoly szakmai munkát végezni.

– Természetesen a cél az, hogy nyerjük meg a bajnokságot, jussunk el az osztályozóig – vázolta Gálhidi György. – Az már egy másik helyzet lesz, nem könnyű egy ilyen párharc. Láttam nemrég barátom, Huszák Géza csapatának, a Sajóbábonynak az osztályozó-visszavágóját, keményen kellett küzdeni. Különben már túl vagyunk két előkészületi találkozón, két nagyon erős klubbal, a Kazincbarcikával és a Sajóbábonnyal. A héten emiatt nem játszunk, mert ez egy melós hét…

Az ózdiak tavalyi csapata nagyjából együtt maradt, leigazolták viszont a 3 NB I-es mérkőzéssel rendelkező középpályást, Bogáti Pétert (legutóbb Mórahalom). Rajta kívül még három új futballista jöhet a fekete-fehérekhez.

Érdemes csinálni

Gálhidi György nem teljesen új terepre érkezett, hiszen a Csepel futballistájaként még játszott – az egykori – Ózdi Kohász ellen az 1981-1982-es szezonban.

– Balhátvéd voltam, s emlékszem, Ózdon győztünk, egy góllal. Sok minden már nincs meg abból a meccsből, de az biztos, hogy az ellenfélben játszott Tokár Béla… Abban az NB I-es szezonban több ezren jártak itt meccsre, hogyha azok az évek nem is jönnek vissza, de azért az látszik, hogy itt érdemes labdarúgást csinálni – jelezte mindezt az ÓFC vezetőedzője, hangsúlyozva az alábbit is: – Kaptam eleget azért, hogy vándormadár vagyok, magam is vágyom arra, hogy hosszabb ideig legyek valahol, de valahogy az élet mindig másképpen hozta, dobált ide-oda. Nem úgy tekintek erre a munkára, hogy rangon aluli-e egy megyei I-es csapatnál lenni, hiszen voltam már például Halásztelken is, inkább úgy nézem, hogy izgalmas, tetszik-e, élvezem-e. Egyáltalán nem bánom, hogy elvállaltam…

Mosoly, szerencse

Ha már Borsod-Abaúj-Zemplén megye: nem mulasztottuk el megkérdezni diósgyőri múltjáról sem.

– Sajnos, az első alkalommal márciusban, a másodiknál februárban fogyott el a pénz – válaszolta Gálhidi György. – A változások ismertek előttem, az igazság az, hogy amióta a magyar futballban stabil a háttér, még nem próbálhattam ki magam igazán jó körülmények között, ezt Diósgyőrtől függetlenül mondom. Úgy érzem, hiába múltam el 60 éves, megállnám bárhol a helyem, hiszen ha visszatekintek, 36 esztendősen még futballoztam, 50 évesen nyertem másodosztályú bajnokságot a Honvéddal. Az egyik csapattal elveszített osztályozó után rájöttem, még többet kell dolgozni, tanulni, tisztában vagyok a legmodernebb módszerekkel, bizakodom, hogy egyszer rám mosolyog a szerencse. Az edzőség nem korfüggő, magamat nézve állítom, jobban értek a szakmához, mint 6-8 éve.

– Molnár István –

Labdarúgás: az edzői pályafutás

1997-1998: Tiszakécske FC

1998-1999: Kispest-Honvéd

2003: Dunaferr SE

2003-2004: Budapest Honvéd FC

2004: Kecskeméti TE

2004-2005: Diósgyőri VTK

2005-2006: Lombard Pápa

2006-2007: Nyíregyháza Spartacus

2007-2008: TC Cong Viettel (vietnami)

2009: Diósgyőri VTK

2009-2010: Al-Wahda U17 (Egyesült Arab Emirátusok-beli)

2011: Halásztelek FC

2011: BKV Előre

2011-2012: Nyíregyháza

2012-2013: Szeged 2011

2013-2014: al-Aszjuti (egyiptomi)

2014-2015: Kazincbarcikai SC

2016-2017: Budapest Honvéd II

2017: Székelyudvarhely (romániai)

2017-2018: Budafoki MTE

