Napszemüveg szemüvegeseknek

Egy jó minőségű napszemüveg lényegesen megkönnyíti és komfortosabbá teszi mindennapi tevékenységeinket. Ezek a szemüvegek teljes mértékben szűrik az UV-A és UV-B sugarakat, egészen 400 nm-ig.

Az Essilor Eye Protect System alapanyaga az ibolya-kék fényvédelmet biztosítja. Az alap 1.5-ös törésmutatójú lencsével ellentétben a magasabb törésmutatójú, vékonyított lencse UV szűrést is nyújt szemünk számára. Az ibolya-kék fényvédelem azért nagyon fontos, mert az ibolya-kék fény szemünkbe jutva hosszú távon roncsolja a retinát, az időskori makuladegeneráció (AMD) egyik fő okozójaként tartják számon. Az ibolya-kék fény pedig a napsugarakban, időjárástól függetlenül egész évben folyamatosan jelen van, csakúgy, mint beltérben a hidegfehér LED lámpák fényében, különböző fénycsövekben, világító berendezésekben, és különösen erősen az okostelefonok, tabletek, laptopok kijelzőjén. Plusz biztonságot jelent az Essilor Crizal Prevencia felületkezelése, amely visszaveri a káros ibolya-kék fény egy részét, amely így nem tud bejutni a szembe, és kombinálva az EPS alapanyaggal, dupla kékfény elleni védelmet nyújtanak szemünknek.

Létezik olyan prémium napvédelem is, amely amellett, hogy fényvédelmet nyújt a szemnek, kiszűri a vakító csillogásokat is, így komfortos látást biztosít a különböző élethelyzetekben. Ez a polarizált napszemüveg, amely szintén rendelhető dioptriás változatban is. Nagy előnye a normál UV szűrős lencsékkel szemben, hogy a vízszintes felületekről visszaverődő fénysugarakat kiszűri, nem engedi a szembe jutni azokat. Kifejezetten hasznos vezetés közben, mert az erős napsütésben a szembejövő autó szélvédőjéről, motorháztetőjéről visszaverődő vakító fény így nem éri a sofőr szemét, mivel a polarizált lencse kioltja ezeket a sugarakat.

Fényvédelem szempontjából remek alternatíva a fényre sötétedő szemüveglencse. Ezek a napszemüveg lencsékhez hasonlóan az UV sugárzást teljes egészében kiszűrik és elláthatók ibolya-kék szűrő réteggel is. Előnyös választás olyanok számára, akik egy szemüvegben szeretnék megoldani a fényvédelmet és a tökéletes látást kültéren és beltéren egyaránt, szemüvegcsere nélkül. Ezek a lencsék UV hatására sötétednek, ha belépünk egy zárt térbe és az UV mennyisége lecsökken, a lencse kivilágosodik, így újra egy színezetlen szemüveglencsét kapunk.

Az optikai kereteket tekintve a különböző divatházak kollekciójában mindent megtalálhatunk a letisztult modellektől kezdve, a színesebb karakteres formákon át, egészen az extravagáns darabokig. A dioptriás napszemüveg lencse egyaránt elérhető az egyfókuszú-, és a multifokális lencse viselők számára, és akár választhatunk hozzá egy vastagabb normál szemüvegkeretet is. Úgy a fényre sötétedő, mint ahogyan a dioptriás napszemüveg lencsék is rengeteg divatos színben elérhetőek, akár teli-, akár átmenetes színezéssel vagy tükrös változatban is.

