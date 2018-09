Napszállta, űrkutya – amikor bekopog a világ

Lajka

1957. november 3-án Lajka lett az első élőlény, aki föld körüli pályára állt. A Szputnyik–2 visszatérése nem volt része a terveknek. Ebben a bábanimációban azonban Lajka túléli az utazást, egy fekete lyukon keresztül a Kvem bolygóra kerül, ahol megtapasztalja, milyen az, amikor nem az ember élet és halál ura. A Lajka nem a legkisebb korosztálynak való!

Ne hagyj nyomot!

A 15 éves Tom és apja, Will, egy erdőben él Portland határában. A társadalomból való önkéntes kivonulásuk olyan egyszerű örömökkel teli életet biztosít nekik, amit nem szennyez be a civilizáció. Egy nap azonban bekopogtat ajtajukon a világ… A hallgatás törvényéről ismert Debra Granik filmje egy radikálisnak tűnő alternatív életet mutat be, ami provokatív, de gondolatébresztő módon mesél a nyugati világról és annak értékeiről.

ÉM

Versenyfilmek

Lajka. R: Aurel Klimt (Csehország, 2017, 88 perc)

Premier: 09. 15. 14:00 Pressburger-­terem, ismétlés: 09. 16. 17:15 Uránia, 09. 17. 15:00 Béke

Ne hagyj nyomot! R: Debra Granik (USA, 2018, 109 perc)

Premier: 09. 15. 16:00 Pressburger-terem, ismétlés: 09. 16. 14:00 Pressburger-­terem, 09. 18. 16:00 Zukor (Bábszínház)

