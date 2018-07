Napsütés, haverok, buli – „nyári” fertőzések nélkül

Nyár, napsütés, szabadság, strandolás, napozás. Mind-mind hozzátartozik életünkhöz. Azonban sok nő életét keseríti meg az általában nyáron jelentkező nőgyógyászati fertőzés. Dr. Nagy Gábort, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szülészetének osztályvezető főorvosát az okokról kérdeztük.

Hüvelygyulladás

– A nyár, a strandolás, a wellness a női fertőzések melegágya, amit jól mutat, hogy a betegek 30 százaléka ilyenkor a különböző fertőzések miatt keresi fel a rendelőt – vezeti fel a beszélgetést dr. nagy Gábor. – A leggyakrabban előforduló a hüvelygyulladás, ami aztán kismedencei gyulladást is előidézhet. Tünetei a viszketés, égő érzés, akár láz, és a folyás. Vannak hajlamosító tényezők is, az erőteljes szexuális aktivitás – amikor „kidörzsölődik” a hüvely, a hámsejtek sérülnek, utána ez könnyen felülfertőződik és hüvelygyulladást okoz. De a lovaglás, kerékpározás ugyancsak okozhat hámsérüléseket a nőknél. Nem beszélve a műszálas fehérneműről, ami minden nő számára kerülendő lenne! Emellett a fogamzásgátló tabletta szedése is hajlamosít a fertőzésre, a gyulladásra, mert csökkenti a hüvely savas környezetét. Sorolhatom továbbá a cukorbetegséget, a stresszt, a magas vérnyomást és vashiányt – mindegyik hozzájárulhat a gyulladások létrejöttéhez – összegzi.

A szakorvos szerint ilyen esetekben nagyon fontos a nőgyógyász felkeresése. A gyulladásból ugyanis kialakulhat egy gombásodás is, ami nehezebben gyógyul.

Könnyű nyári kalandok

A könnyű nyári kalandnak induló egyszeri szexuális együttlétnek is lehetnek nagyon komoly következményei – hívja fel a figyelmet a főorvos. A nemi betegségeken túl az egyre inkább terjedő HPV-fertőzés az, ami ijedtségre adhat okot. Ezt ma már szintén a nemi betegségek közé sorolják, ugyanis zömmel szexuális úton terjed. Oda-vissza, tehát a fiúk, férfiak is megbetegedhetnek.

– A Humán Papillomavírus hasonlít a herpesz vírusra. Évekig tünetmentes lehet, és ha a szervezet immunrendszere meggyengül, a vírus támadásba lendül. Aktivizálódik, megjelennek a klinikai tünetek. Ha aktivizálódik elindulhat az onkogén folyamat, vagyis egy rosszindulatú sejtosztódás. A rosszindulatú méhnyak rák okozója az esetek 90 százalékában a HPV. Az a szörnyű, hogy tünetet csak akkor okoz, amikor már a rosszindulatú folyamat elindult. Legtöbb esetben ilyenkor a beteg már nem operálható. Ezért is elengedhetetlen az évenkénti rákszűrés – hangsúlyozza.

Mint mondja, a szűrésen már lehetnek erre utaló jelek. De, a cytológiai vizsgálat még nem HPV-szűrés! A HPV-ra célzottan kell vizsgálatot kérni, ma még az általános vérvételből, vagy kenetből nem állapítják meg. A nőgyógyászoknak a vírusra kell fókuszálni, ha rosszindulatú nőgyógyászati megbetegedést diagnosztizálnak, mert általában ez áll az okok hátterében.

Melegvízű strand, jakuzzi

Milyen jó beülni egy kellemesen meleg, vízzel telt jakuzziba. Ám hogy ki ült benne előttünk, vagy éppen velünk együtt, s neki milyen betegsége, fertőzése, gombásodása van, nem tudjuk.

– A meleg víz a gombás fertőzések és baktériumok melegágya. A baktériumok jól megélnek a meleg vízben. Ha nem megfelelő a fertőtlenítés a jakuzziban, a medencében, sajnos könnyen gazdáivá válhatunk a baktériumoknak. A leggyakoribb a Candida gomba – mondja a szakember, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a gyógyszertárakban recept nélkül kaphatók gombás fertőzésekre kenőcsök, tabletták, ám nem mindegy, hogy milyen szert használunk.

– A gombás, baktérium okozta fertőzések megfelelő higiéniával megelőzhetők. A hüvely irrigálás hasznos lehet. Biztosítani kellene a savanyú vegyhatást, ami „megöli” a gombát, a baktériumokat. Heti egy-két alkalommal kellene minden nőnek irrigálni – javasolja. – Van még egy dolog: az antibiotikum, ami gyengíti a hüvelyi vegyhatást. A gombák imádják az antibiotikumot. Ezért minden antibiotikumkúra után célszerű irrigálni.

B.Tóth Erika

