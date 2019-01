Napi horoszkóp – 2019. január 16.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz, a szerelem bolygója a legjobb fényszögével segíti önt. Ma egy olyan találkozásban lehet része, ami alaposan felbolygatja a nyugalmát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Bika jegyében ragyog. Új beosztást kaphat, ami pontosan illik önhöz, és anyagilag is megéri a váltás. Ragadja meg a lehetőséget, ne habozzon!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hivatása mostanában sok lemondással járhat, főképp, ha felelőtlen ígéreteket tesz kollégáinak. Inkább kevesebbet vállaljon, de azt lássa el becsülettel! Mindenki megérti majd, ha lead néhány feladatot.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Sok bolygó áll a Rák jegyével szemben. Azt sem tudja majd, hogy hol kezdje a munkát, és hol folytassa… A mai nap sok megoldandó problémát tartogat, de örömet is!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A művészi vagy alkotómunkának kedvez a mai nap. Érdemes új dolgokat tanulni és új módszereket alkalmazni. Az üzleti életben viszont legyen óvatosabb.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Támadhat egy kis kavarodás a munkahelyén. Kérje ki mások véleményét is ez ügyben, ne kösse az ebet a karóhoz! Akaratát ne akarja másokra mindenáron ráerőltetni. Ismeretségi és baráti köre bővülhet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Jupiter túlságosan is jó fényszöget vet a Mérleg jegyére. Jóból is megárt a sok, tartja a mondás. Most gondjai adódhatnak az evéssel-ivással, a mértéktelenséggel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedvező bolygóállások láthatóak a külföld területén, akár egy nagy utazás szervezésébe is belekezdhet, most kifoghat egy igen kedvező ajánlatot.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold a Bika jegyében jár. Keresse barátai társaságát, egyenek-igyanak, beszélgessenek, önre is átragad a gondtalan boldogság, és minden baját elfelejti. Este a romantika és a szerelem kerül előtérbe.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma találkozhat egy rendkívül vonzó egyéniséggel. Ne vegye félvállról, még komolyabb kapcsolat is alakulhat a vonzalomból. Munkáját se hanyagolja el, de ne is erőltesse túl .

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Igen előnyös helyzetben van. Ne váljon ellenségessé, ha valami nem úgy történik, mint ahogyan tervezte. Ha belátóan és megértően viselkedik, sok segítője akad!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold a Bika jegyében jár. Magánéleti kapcsolatok, szerelmi ügyek kerülnek napirendre. Befektetésekben legyen körültekintő, hallgasson megérzéseire. Ne vesszen el a részletekben, de ne is legyen felületes.

