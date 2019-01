Napi horoszkóp – 2019. január 05.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Használja ki a nap nyújtotta kedvező lehetőségeket, menjen el bevásárolni, fektesse be a pénzét. Számláit ne hagyja figyelmen kívül!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Olyan emberekkel ismerkedik meg, akik hatására más színben látja a világot. Ha nem tetszik, amit lát, vonuljon vissza a megszokott ismerősei társaságába.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A nagyobb beszerzéseket halassza el a jövő hétre. Csak az vásárolja meg, amire feltétlenül szüksége van. A Hold a Bak jegyében áll, ez elvesz egy kicsit az energiájából.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma ne vásároljon drága holmikat! Kerülje a balesetveszélyes helyeket! Nincs kedve eleget tenni egy meghívásnak, de ne mondja le, vegyen részt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Tehetségét végre mások is elismerik. Rámenősségével, megjelenésével szinte mindenhol sikereket ér el. Használja ki a következő napokat!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szép családi napnak ígérkezik a mai. Kisebb-nagyobb nézeteltérések ugyan előfordulhatnak, de ezt sikerül gyorsan elsimítania. Jogosan érezheti a belső elégedettséget.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Talán teljesen kiürült az éléskamra, és sok mindent be kellene szereznie, és el kellene intéznie. Ha nem figyel, a kelleténél több pénzt kell kiadnia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold a Bak jegyében áll. Lassíthat a tempóján, de mindentől függetlenül élvezheti a nyugalmat. Minden dolgot gyorsan és problémák nélkül le tud bonyolítani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Érdekes napra számíthat, már ami az emberi kapcsolatait illeti. Lehetséges, hogy ki kellene békülnie egyik haragosával, ez valóban nagyon fontos lenne, a saját nyugalma miatt is.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold már az ön jegyében jár. Most különösen fontos, hogy a saját és szerettei érdekeit képviselje. Feltehetően mindenki öntől várja a segítséget.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Keresse az életvidámak társaságát, ne engedje, hogy zárkózott ismerősei lehangolják! Találkozhat valakivel, aki fontos szerepet tölt majd be az életében.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Jóból is megárt a sok, és ez most illik erre a napra. Szívesen maradna egyedül, de ez majdnem lehetetlennek látszik. Bármit is tervez, mindig közbe jön valami. Jobb, ha elengedi magát.

