Napi horoszkóp – 2019. február 15.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Most közelebb kerülhet a céljaihoz. A bolygók a horoszkópjának a támogatókat jelző területén állnak, valaki segíteni fog.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne erőltesse a gyors munkát! Ez hibákat eredményezhet, vagy esetleg valamit kétszer is el kell végeznie. A Vénusz a Halak jegyében áll, emiatt egy kis időzavarba kerülhet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vigyázzon, ne felejtsen el semmit, inkább tegyen a keze mellé emlékeztető cetliket. A tévedés most kárt is jelenthet egyben. Óvatosan kezelje a számítástechnikai eszközöket is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nem sok kedve lesz dolgozni. A Vénusz a Halak jegyében álmodozásra készteti. Kedvesétől vagy egy jó barátjától értékes ötleteket kaphat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Semmit sem szabad elhamarkodni, és jól meg kell fontolnia, ha valami új dologba akar belefogni – ezekkel kapcsolatban akadályokra számíthat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Sajnos nem a tervei szerint alakul a nap, több bosszantó esemény is keresztülhúzhatja a számításait. Legyen rugalmas, próbáljon alkalmazkodni a körülményekhez.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai nap nagyon harmonikus lesz, hivatásában is számíthat sikerekre, még akkor is, ha nem a tervek szerint mennek a dolgok. Az anyagiak is jól alakulnak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz a Halak jegyében áll, ez nagy szerencsét ígér! Olyan kívánságok, amelyek egyébként nem teljesültek, most valóra válhatnak.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Mars a Nyilas jegyében áll, ön észrevehetően energikusabb lesz. Egyik ötletét most gyorsan meg tudja valósítani. Este is nagyon aktív lesz, és elvégezhet néhány feladatot.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma bármihez kezd, minden eredményesen zárul, és komoly elismerést szerezhet. Nehéz feladatokat kap, de ha sikerül megoldani, azzal megnövelheti presztízsét.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma szembesül néhány ellentmondásos érzelemmel. Van valaki, akit bármennyire is kedvel, idegesíti önt. Ideje lenne tisztázni a problémát!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai bolygóállás feszült érzelmi helyzetet teremt. Ne bonyolódjon bele olyan társalgásba, ami vitába torkollhat. Legyen most fontosabb önnek a saját lelki nyugalma.

