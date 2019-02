Napi horoszkóp – 2019. február 13.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold már az Ikrek jegyében áll. Meglehetősen felpörög a tegnaphoz képest, újult erővel veti bele magát a munkába. Érdemes új befektetési lehetőségek után néznie.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nemcsak fizikailag, szellemileg is aktívnak kell maradnia. Olyan dolgokkal foglalkozzon, amik kihívást jelentenek. Ma képes lesz túlnőni önmagán.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Próbáljon meg kompromisszumokat kötni, ma nem segít más. Ha a saját feje után akar menni, csalódás érheti. Legyen nyitott, és hagyjon másokat is érvényesülni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hatékony napja lesz. Elintézhet valamit, amiről nem is gondolta, hogy ennyi idő alatt végezhet vele. Félreértések adódhatnak, de jól tud bánni az ilyen helyzetekkel, most is ügyesen tisztáz mindent.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne legyen gyanakvó! Próbáljon megbízni a környezetében lévő emberekben, így jelentős stressztől kímélheti meg magát. Az estét romantikus hangulatban tölti.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön körül zűrös helyzet uralkodik, ezért maximálisan kell összpontosítania munkájára, hogy ne hibázzon. Egyébként a saját ügyei is veszélybe kerülhetnének. Bízzon magában!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lendületet és vállalkozó kedvet érez. Nemcsak gyors, de nagyon precíz is tud lenni. Ha munkát keres, ne hagyja ki a mai napot, mert most jó esélyek kínálkoznak. Más dolgokat is sikeresen le tud zárni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma kissé ingerlékeny ahhoz, hogy csapatmunkában tudjon dolgozni, ezért jobb, ha olyan feladatokat vállal, melyeket egyedül is el tud végezni. Este boldog szerelem várja, romantikus hangulatban lehet együtt szerelmével.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold már az Ikrek jegyébe lépett. Ma csak azokkal a dolgokkal foglalkozzon, amelyek örömet szereznek önnek. Keresse a boldogságot otthon, vagy a barátai, ismerősei társaságában.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Magánéleti vágyait akkor valósíthatja meg, ha kellően rámenős. Ne felejtse, mindig az első elképzelése a helyes! Őrizze egészségét, ügyeljen a rendszeres étkezésre.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold már az Ikrekben jár. Pénzügyi döntéseiben ne hallgasson másokra, inkább hagyatkozzon a saját megérzéseire! Az estét töltse szerettei társaságában.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A bolygók azt mutatják, hogy jó döntéseket hoz minden területen, ahol határoznia kell. Aktivitása kerül előtérbe. Mutassa ki szeretetét, ne hanyagolja el kedvesét!

Emberek, akik megbánták, hogy nem fogadtak fel jobb munkásokat Elsőre jól csinálni valamit igazán jó, viszont unalmas is. Ezt tudhatták azok az emberek is, akiknek a munkáit megörökítették, de nem azért, mert zseniális, hanem azért, mert szörnyű dolgokat adtak ki a kezeik közül. A Bright Side megkereste a legérdekesebbeket, amelyeket meg is mutatunk. "Ennek ... Tovább a cikkhez

Síléc? Pipa! Síbakancs? Pipa! Sísisak? Pipa! Utasbiztosítás? Itt a síszezon, a legtöbben felelősségteljesen indulnak útnak, azonban még mindig sokan vannak, akik nem kötnek utasbiztosítást a sítúrákra. Pedig manapság már az indulás előtti napon, vagy az indulás napján online is megköthetjük az utasbiztosításunkat. Azonban célszerű nem az utolsó pillanatokra h... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA