Napi horoszkóp – 2019. április 23.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A munkahely-változtatás továbbra is foglalkoztatja. Csak akkor lesz nyugodt, ha önálló vállalkozást indít. Ön kifejezetten vállalkozó szellemű.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Némi nehézsége származhat kapcsolataiban megnövekedett szabadságigénye miatt. Ha a partnere elég nyitott, igazodik az ön igényeihez.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kicsit zavarodottá válhat a mai napon, esetleg félénkké is a munkáját illetően vagy az abban betöltött szerepével kapcsolatosan. Ne csapjon be senkit, de ne is hagyja magát megvezetni!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Érzékeny szervezete most nagyon igényelné a rendszeres mozgást, mert csak így őrizheti meg egészségét. Az úszás és a tánc való önnek!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön akkor elégedett, ha a munkájához érzelmileg is kötődhet. Alapjában véve ott nyújt legjobb teljesítményt, ahol kihasználhatja kreativitását.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön egyszerűen szeret szorgoskodni. A legjobb eredmény eléréséhez azonban szüksége van az irányításra. Ma harmonikusan tud a munkahelyén teljesíteni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön kiegyensúlyozatlan, amíg el nem jut a kapcsolata a boldog végkifejletig. A mai nap segítségére lehet abban, hogy ezt a célt megvalósítsa, partnerétől komoly felkérés érkezhet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma semmilyen elfoglaltságban nem leli örömét. Új, szórakoztató hobbi után kellene néznie, amely friss erőket szabadítana fel önben.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Tervezze meg a nyaralását vagy lépjen egy külföldiekkel kapcsolatos csoportba, ahol segítséget kaphat idegen nyelv tanulásához. A Jupiter élénkítő hatását így tudná kiaknázni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most hozzon fontos döntéseket, ez a tervkészítések és az erőforrások megszilárdítása, a kemény munka és a jövőbe mutató beruházások ideje.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Váratlan lehetőségek nyílnak meg ma ön előtt, ráébred, hogy jobban kézben tarthatja az életét, és sokkal több van önben, mint azt valaha is gondolta volna.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az ön hagyomány szerinti uralkodó bolygója, a Jupiter támogatást kap a Holdtól, kedvező pillanat az ingatlanvásárlásra, a mostani lakóhelye komfortosabbá tételére. Ma belső biztonságérzet tölti el.

