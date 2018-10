Napi horoszkóp – 2018. október 29.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Rák jegyében van, a Nap a Skorpió jegyében jár. Sok izgalmat ígér ez az időszak. Szerencsére ezek kivétel nélkül olyan kihívások lesznek, amiket szívesen fogad.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Nap a Skorpió jegyében van. A kollégái közül többen is fontolgatják, hogy felmondanak.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A csillagok nagy feszültséget jeleznek a mai napra. Komoly döntés előtt áll vagy a karrierjével, vagy a magánéletével, vagy mindkettővel kapcsolatban.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold az ön jegyében jár, ezért most nagyon is elemében érzi magát. Most szinte mindenki önnek sírja el a bánatát.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Fiatalabb ismerőseivel, családtagjai­val nehezen tud kijönni ma. Viselkedjen rugalmasan, hogy elkerülje az összetűzéseket és ne emlegesse fel a múlt hibáit!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma felébredhet önben a vásárlási kedv. Szeretne néhány új, minőségi holmit beszerezni. Ezzel nincs is semmi baj, de egy kicsit nem árt fegyelmeznie magát, nehogy túlköltekezzen!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A csillagok türelemre intik. Csendben végezze a munkáját – nem véletlenül érzi úgy, mintha minden lépését tesztelnék!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold a Rák jegyében áll, és sok örömet jelez. Sok erőt is kölcsönöz önnek, segítségével meg tud birkózni a mindennapi gondokkal.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Összetűzésbe keveredhet a testvérével, szomszédjával. Nem kell, hogy az öné legyen az utolsó szó!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerencsés csillagzat alatt áll a mai napja. Az égiek támogatni fogják a céljai elérésében: ha netán magasabb beosztásra vagy bérre vágyott, végre megkaphatja!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A párja ma elég pesszimista hangulatba kerülhet. Nem érdemes szóvá tennie a dolgot, egyszerűen próbálja megnyugtatni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold a Rák jegyében áll. Úgy tűnik, az utóbbi időben egy kicsit túlvállalta magát. Legyen többet a szeretteivel, és ne szégyellje kimutatni az érzéseit. Tegye egyértelművé, mennyire fontosak önnek!

Töltődjünk fel ősszel is! Debrecen - Néhány tanács betartásával sokat tehetünk a közérzetünk javításáért. Ősszel, a verőfényes napsütés elmúltával, ahogy beköszönt a hűvösebb időjárás, egyre többen tapasztalnak hangulati nyomottságot. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy kihasználjuk a kellemes őszi idő nyújtotta le... Tovább a cikkhez

Zöld hulladékból komposzt Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A különböző hulladékokat rétegben helyezzük a komposztba. Az őszi takarítás következtében rengeteg zöld hulladékunk keletkezik, ezek mind mehetnek a komposztálóba. Érdemes azonban minél vegyesebb komposztot létrehozni. A különböző hulladékokat rétegben helyezzük a k... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA