Napi horoszkóp – 2018. október 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Isteni ötlete támadhat, és a megvalósításhoz is megkapja a segítséget. Munkahelyén learathatja a babérokat, magánéletében hasznos ismeretségeket köthet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most, hogy nem látja át teljesen az ügyeit és nem lehet biztos a végeredményben, jobb, ha a sorsra bízza magát, és nem erőlteti azt, ami nem megy!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A sors elégtételt ad, bebizonyítva, hogy a jó elnyeri jutalmát. Munkahelyén pozitív fejlemények várhatók, szerelmi téren pedig szenvedély.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most az apró dolgok is nagyobb jelentőséggel bírnak. Kerülje el a haragos embereket, ne veszekedjen senkivel. Figyeljen oda az előírt gyógyszerek adagolására.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Munkahelyén a legnehezebb feladatokat is képes megoldani, egy régóta húzódó projektet is sikerül befejeznie. A szerelemben is önre mosolyoghat a szerencse!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy túlóráznia kell, de azért gondoskodjon a megfelelő pihenésről is. Gondolja át, milyen kérdésre, milyen választ ad, ne hagyja, hogy zavarba hozzák!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jól nézze meg, kiben bízik, és kinek meséli el a szerelmi életét. Vigyázzon az értéktárgyaira, és bánjon óvatosan a háztartási gépekkel!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Több ragyogó alkalma is lesz mindenre, akár az ismerkedésre is, sőt olyan emberrel is találkozhat, akinek társaságára már régóta vágyott.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Most kifoghatja az aranyhalat! Családi fronton sorsfordító eseményekre számíthat, egy véletlen találkozásból például komoly kapcsolat alakulhat ki.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Rengetegen irigylik most egy olyan szituáció miatt, amiben ön csak nehezen, rengeteg kínlódás árán képes dönteni. Hallgasson a megérzéseire!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Sorsa kedvező fordulatot vesz, végre elégtételt vehet a sérelmeiért. Utazásra, szerződéskötésre is kiváló a mai nap. Térjen be a lottózóba, lehet, hogy öné lesz a főnyeremény!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Munkahelyén mások elmaradását is pótolnia kell. Főnökei értékelik az erőfeszítéseit, akár jutalomban is részesülhet. Jól tenné, ha a rengeteg munka és tanulás mellett néha a kedvesére is szakítana időt.

