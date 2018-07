Napi horoszkóp – 2018. július 31.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Sikervágya a mai napon jelentősen felerősödik, és az eredmény nem is marad el, erőfeszítései nem fognak kárba veszni. A ma napon pedáns és rendszerető lesz, türelmes és nagy teherbírással rendelkezik, odafigyelve a részletekre is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Segíteni és védelmezni akar ma másokat, mindenkivel szemben barátságos és kölcsönösen jó szolgálatot tesznek ma ügyfeleivel egymásnak. Kedvező nap a mai ahhoz, hogy csoportokkal foglalkozzon vagy hogy a nyilvánosság elé lépjen.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hivatását tekintve kissé zavarodottnak tűnik ez a nap, még az is lehet, hogy kissé félénkké válik. Arra ügyeljen, ne csapjon be senkit, és azt se hagyja, hogy önnel tegyék ezt. Energiaszintje alacsony, vitalitása csökken, kerülje a túlterhelést munkájában!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az önt uraló Hold ma együtt áll a Neptunusszal, ezért kimerültnek érezheti magát, legyen elővigyázatos, folyadékháztartására ügyeljen, kerülje a túlzott evést-ivást és a kétes gyógymódokat. Bizonytalan lehet, de gyorsan továbbáll ez a tranzit, és ön is jobb kedvre derül.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma nagyon tevékenyen végzi a munkáját, ami nem lenne baj, de ön hamar túlfeszíti a húrt, ha a vakmerőbb fajtából való… Önfegyelemmel csodákra képes! Pénzügyeit kezelje óvatosabban, mert ma hajlamos a tékozlásra.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Gondolatai ma kissé megkavarodnak, ami megnehezíti a kommunikációt. Kapcsolatai bonyolulttá, homályossá, zavarodottá válhatnak, tévképzeteknek, félreértéseknek lesz kitéve. Ugyanakkor nagyon érzékennyé válhat, és könnyen ráhangolódhat mások hangulatára.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Családi kapcsolatai jelentős változáson mehetnek ma keresztül, például szétköltözés révén, vagy egyszerűen csak a kapcsolat dinamikája változik meg. A változások nem feltétlenül negatívak, éppoly könnyen lehetnek pozitívak is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy utazáson vehet részt, ami nagyban hozzásegíti gondolkodása, vagy világképe átalakításához. Érdekes ismeretségeket is hozhat a mai nap.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kezdjen bele valami új téma tanulmányozásába, vagy ehhez hasonlót tanítson, most be tudja illeszteni a tanultakat a régi ismereteibe. Arra is alkalmas a mai nap, hogy valamilyen tanfolyamot elkezdjen.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai tranzitot úgy használhatja fel a leghatékonyabban, ha hosszú távú tanulmányokba kezd. Ma képes türelemmel, fegyelmezett módon közelíteni a változásokhoz.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az ön uralkodó planétája, az Uránusz helyzete lehetőséget ad most önnek arra, hogy élete szerkezetén, vázán módosítson, hogy az ne váljon túl merevvé és korlátozóvá.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Egy utazás most igen értékes tapasztalattal gazdagíthatja. Szeretné megérteni a világot és benne saját magát. Nagy idealizmussal és optimizmussal tekint a világra, amíg nem vállal esztelenséget vagy nem viszi túlzásba a dolgokat, igen termékeny lehet a mai nap.

