Napfény helyett vitamin

Egymás után jelennek meg a különböző tanulmányok, melyek rávilágítanak, hogy a D-vitamin a létfontosságú hormonokhoz hasonlít leginkább. Ezt a sokspektrumú csodaszert napozás során szervezetünk képes előállítani, ám télen megfelelő étrenddel és különböző készítményekkel tudjuk csak biztosítani magunk számára a szükséges mennyiséget.

Együnk tojást, májat és halat

A hideg, borús időszakokban a tejtermékek mellett ajánlott olyan D-vitaminban gazdag táplálékokat fogyasztani, mint a tengeri halak, szardínia, gomba, tojás, máj. A megfelelő étrend mellett mesterségesen tabletta vagy cseppek formájában is célszerű pótolni ezt a vitamint.

Szendi Gábor író, kutató szerint a D-vitamin szinte minden szövetére hat szervezetünknek, ezért hiánya számtalan betegség kialakulásához vezethet.

– Az autoimmun betegségben szenvedők állapotán is javíthat a D-vitamin, amely komoly védelmet jelent a felsőlégúti fertőzésekkel és influenzával szemben is. Az influenzajárvány D-vitamin elmélete szerint a járvány akkor indul el, amikor a népességben minimálisra csökken a D-vitamin szintje. Szerepe van a vérnyomás vagy a cukoranyagcsere-szabályozásában is. D-vitamin és magnézium együttes szedésével jelentősen csökken a kórosan magas vércukorszint. Növeli az izomerőt, idős korban ennek különösen nagy a jelentősége. Több vizsgálat szerint járni nem tudó emberek is visszanyerték a D-vitamintól a mozgásképességüket. Mindemellett fontos kiemelni, hogy a D-vitamin hiánya tizenhat gyakori rákfajta kockázatát is növelheti – hangsúlyozta lapunknak Szendi Gábor.

Nagyobb dózist javasolnak

A D-vitamin pótlásával kapcsolatos nézetek markánsan átalakultak az elmúlt években. Nem is olyan rég még mindössze napi pár száz nemzetközi egység bevitelét javasolták a szakemberek, ám jelenleg már naponta 2000 NE fogyasztása az ajánlott. A patikákban, bioboltokban, drogériákban több nagy hatóanyag-tartalmú termék közül választhatunk, ám ha orvosi javaslatunk van, sok pénzt is spórolhatunk, hiszen a szükséges havi adag ára recept nélkül több ezer forintra is rúghat. Szobeczki Csanád Csaba, miskolci háziorvostól megtudtuk, mindössze pár száz forintért negyed évre való adagot is beszerezhetünk, ha a háziorvoshoz fordulunk, indokolt esetben pedig, szakorvosi javaslatra még kedvezőbb áron juthatunk a napfényt pótló vitaminhoz.

Serdülőkorban és klimax után

– Tavasztól őszig, mindenki próbáljon óvatosan, de folyamatosan, a bőrtípusához és lehetőségeihez mérten minél többet napozni. Télen pedig mesterségesen is pótolni kell a D-vitamint. Különösen fontos a gyermekek és a serdülők esetében, akiknek a csontnövekedés miatt is nő a kalcium és a D-vitamin igényük. A hölgyeknek pedig a klimax utáni időszakban a csontritkulás megelőzésére is fókuszálni kell, míg a férfiakat ez a veszély csak jóval később, általában 70 éves koruk felett fenyegeti – magyarázta Szobeczki Csanád Csaba címzetes főorvos. A szakember azt is kiemelte, hogy a D-vitamin szedése mellett a kalciumot is pótolni kell, utóbbihoz is kedvezményes áron juthatnak a betegek, amennyiben orvos írja fel.

