Kifejtette, a visontai 16 megawattos napelemparkot eladják az MVM Hungarowindnek, így teremtik meg az alaptőkét a két húsz megawattos, bükkábrányi és halmajugrai létesítményhez. A beruházáshoz 1,3 milliárd forintos tőkét biztosítanak a naperőműves leányvállalatnak, valamint 3,9 milliárd forint hitelt vesznek föl a Gránit Banktól.

Részletezte a fejlesztés adatait, eszerint a 33 hektáros területen 63 ezer 840 darab 355 wattos polikristályos napelemtáblát telepítenek. Az erőmű bruttó teljesítménye 22, nettó 19,9 megawatt. A rendszert 35 kilovoltos földkábellel kötnek össze az itt meglévő transzformátorral, s az ÉMÁSZ hálózatával. A fenntartására 19 évnyi kötelezettséget vállalt az állam.

Húsz megawattos naperőmű épül Bükkábrányban

Bükkábrány A naperőmű alapkövének letételén Valaska József hangsúlyozta, a szén alapú energiatermelésnek jelen állás szerint 12-14 éve lehet hátra, ennyi idő alatt kell a cégnek annyi pénzt termelnie, hogy új iparágakat építsenek ki, munkahelyeket biztosítsanak a dolgozóknak. Mint mondta, a jövő útján indulnak, de a szén alapú termelést az országnak meg kell tartania, ameddig csak lehet, az Európai Unión belül Magyarországnak az utolsónak kell lennie, amely felhagy a szénnel. Szerinte azonban nem szabad megvárni azt sem, míg tönkremegy a vállalat, proaktívnak kell lenniük, s 2030-ban is az ország villamos energiatermelésének 15 százalékát kell adniuk. Mindezt évi 100-120 milliárdos bevétel és 10-15 milliárdos nyereség mellett kell elérniük. Nem szabad lemondani a nem emittált szén-dioxidot alkalmazó szenes energetikáról sem, jöhetnek új technológiák, amelyeket alkalmazhatnak.

Mata Tibor, a Bükkábrányi bánya igazgatója felidézte, néhány évvel ezelőtt kollégájával, Konkoly Ádámmal nagyot álmodtak azzal, hogy itt is naperőmű létesüljön. A meddőhányó fásítását is ennek megfelelően végezték. Valaska József az ügy mellé állt, egyetértett abban, hogy az itt termelt energia eladásra, vagy az üzem kiszolgálására felhasználható. A terv megvalósítható, hiszen a hálózatot sem kell bővíteni hozzá, csak később, ha több erőmű is épül.

Pongrácz Zoltán, az egyik kivitelező, a Spie Hungária Kft. üzletág igazgatója a beruházással kapcsolatban elmondta, sokan építenek ma Magyarországon naperőművet, de ritkán találkozni olyan felkészült megrendelővel, mint a Mátra. Megtiszteltetésnek tartják, hogy a nagy versenyben ők végezhetik a munkát, év végére szeretnék befejezni az építést. Az a céljuk, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. megbízható, sokáig termelő egységet kapjon, ők pedig referenciaként tekintenek a megbízásra.

Tóth Balázs

Más beruházásokat is szeretnének

Valaska Józseftől megtudtuk, a naperőmű működtetése 16 fős létszámot igényel. A lényeges dolog azonban az, hogy itt termeljen, s induljanak el Bükkábrányban a nem szénbányászati létesítmények is, ne érezzék magukat az itt dolgozó emberek bizonytalanságban. Megígérte, sok szó esik majd még arról, hogy mit építenek az itteni ipari parkban. A halmajugrai naperőmű transzformátorát a jövő hónapban rendelik meg, jelenleg a hitelt szervezik. A hálózati csatlakozás kiépítése után, várhatóan jövő márciusban kezdik építeni az ottani 20 megawattos erőművet, s ősszel fejezhetik be. Ahhoz, hogy a további fotovoltaikus beruházásokat megvalósítsák, pályázatokat kell nyerniük.

