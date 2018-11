Napelemek biztosítják az energiát a miskolci mentőépületnek

Jelentős lépést tett a zöld energia és a környezetvédelem irányába a Miskolci Mentőállomás, ugyanis új napelemes rendszert telepítettek az épületére, amellyel csaknem tizenötmilliót spórolhat évente a mentőállomás.

Nemcsak Miskolcon

Kilenc mentőállomáson – köztük a miskolcin is – napelemes rendszert alakítanak ki, így jelentősen csökken az intézmény által vásárolt villamos energia mennyisége. Az Országos Mentőszolgálat miskolci telephelyén több mint huszonhatmillió forintból valósult meg a program.

A projekt hozzájárul a megújuló energiaforrás-felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Az előzetes számítások szerint a napelemes rendszerek által termelt energiamennyiség mindenhol fedezi majd az állomás éves villamosenergia-szükségletét. A beruházásnak köszönhetően évente összesen csaknem bruttó 15 milliós költségmegtakarítás érhető el, ami további fejlesztésekre fordítható.

Aki a Miskolci Mentőállomás közelében járt az elmúlt napokban, az csodálkozva fedezhetett fel egy darut, amely különböző vaselemeket, majd később a napelem darabokat emelte fel az épület tetejére. Egészen pontosan nem a főépület, hanem a garázsokat magába foglaló, lapos tetős épületegyüttes tetejére kerültek fel hosszú sorokban a napelemek, hiszen itt adta magát a lehetőség, hogy elhelyezzék őket.

Mint László Zsókától, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársától megtudtuk, a miskolci mentőállomáson összesen százötvenhat 290 Wp-s napelem modul elhelyezésével egy 45,24 kWp összteljesítményű rendszert alakítottak ki. Mivel pedig korábban nem volt fotovoltaikus rendszere az állomásnak, így ez egy teljesen új beruházás.

Zöld város

A munkálatokat november 5-én kezdték el, és mostanra már minden napelem a helyén van, így a rákötési, villanyszerelési munkálatok vannak még hátra, amely után jöhet majd a próbaüzem, azt követően pedig a normál, mindennapos működés.

A zöld energia használatában Miskolc egyébként is élen jár, többféle megújuló energiaforrást is használnak, minél inkább elmozdulva a Green City felé. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a városban sajnos elég gyakran rossz a levegő – a napokban is átlépte a riasztási fokozatot is – akkor kétség sem lehet, hogy szükség van az ilyen beruházásokra, mint amelyet most a mentőállomás valósít meg. A projekt megvalósításához az Európai Unió és Magyarország összesen csaknem 243 milliós vissza nem térítendő támogatást biztosít országos szinten. A miskolci állomáson 160 fő dolgozik, az ő energiafelhasználásukat biztosítja ezentúl a napelemes rendszer.

