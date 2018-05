Nagytakarítás a történelmi Avason: a Borangolásra kész

Hetedik alkalommal rendezik meg idén május 17–19 között az Avasi Borangolást. A népszerű gasztronómiai és kulturális eseményre évről évre rengetegen látogatnak el. A programnak a fejlesztés előtt álló történelmi Avas ad otthont, melynek takarításával kapcsolatban több észrevétel is érkezett szerkesztőségünkbe, ezért megnéztük, hogyan is áll a terület most. Úgy tapasztaltuk, az elmúlt évekhez képest kevesebb volt a szemét, de eldobott üvegeket, zacskókat láttunk éppúgy, mint szétbuherált tévék és egyéb háztartási eszközök maradványait.

A növényzet rendbetétele is várat még magára. Bár az látszott, hogy a város felé néző domboldalon már nyírták idén a füvet, a sétányok mellett viszont térdig érő gyom fogadta a látogatókat.

Takarítanak még

A tapasztaltakkal kapcsolatban megkerestük a Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület kapcsolattartóját is (ez a szervezet rendezi a Borangolást). Tihanyi Bernadett lapunknak azt mondta, a rendezvényt megelőző napokban a programot támogató önkormányzat elvégezteti a szükséges munkákat.

– A megállapodás szerint az Avasi Borangolást megelőző héten nyírja le a Városgazda a füvet, gazt, illetve ekkor kezdik el az Avasi kilátóhoz vezető útszakasz por- és sártalanítását, valamint a nagytakarítást is elvégzik – részletezte.

