Nagyszüleink jól ismerték a házi tartósítás fortélyait

Lassan már kifut az uborkaszezon, de talán még augusztusban is szívesen fogyasztunk savanyúságot. Egyszerűbb a boltban, vagy a piacon beszerezni az ilyesmit, de mindig jobban ízlik az otthon érlelt uborka. Puskás Károlynénak egy ismerőse ajánlotta a sváb kovászos uborka receptet.

Burgonyából nyernek kovászt

„Általában ötliteres üvegben csinálom a kovászos uborkát és egy csomó kaprot teszek az aljára. Rászeletelve pedig a tavalyi burgonyát, vagyis az öreg krumplit. Megtisztítom a megvágott uborkát és ráteszem az előkészített zöldségre. Az uborka tetejére ismét szeletelt burgonyát helyezek és egy nagy csomó kaprot, három-négy cikk fokhagymát és három evőkanál sót. Körülbelül két és fél liter vizet melegítek, amivel leöntöm, mert ennyi szükséges az uborkás üvegbe. Legvégül kiteszem a napra és ha jó az idő, három nap alatt megérik. Ezt követően az egészet leszűröm és az uborkát a saját levében teszem be a hűtőbe. A hagyományos receptben kenyérből is lehet kovászt kivonni, de ha nem pirítjuk meg a kenyeret, akkor a végére már nagyon nyúlóssá válik, ezért szerintem gusztusosabb burgonyával készíteni” – foglalta össze riportalanyunk.

A másik hagyományos étel, ami befőzéssel könnyen elkészíthető házilag is, a gyümölcslekvár. Puskás Károlyné ebben is specialista és idén az eperlekvárral kezdte.

Más gyümölcs, más technika

„Az eperből csak kisebb adagokat tudtam eltenni, a sárgabaracklekvár lett a nagyobb. Korábban olyan évünk is volt, amikor nagyon sok cseresznyénk termett, akkor cseresznyét tettem el és szederlekvárt is főztem már be. A gyümölcsöt egészben szoktam beletenni, héjával együtt. Aztán egy kimondott lekvárfőzésre elkülönített edényben melegítem meg, de a tűzön azt sem szabad magára hagyni. Gyümölcstől függ, hogy mennyi időre van szüksége, amíg elkészül és mekkora adag kristálycukrot kell még hozzáadnom a végén. A befőttes üvegekbe a csipetnyi szalicilen kívül nem teszek más tartósítót és a celofánt is kerülöm. Figyelni kell rá, hogy a forró lekvártól ne csattanjon szét az üveg, amikor beletöltjük. A legjobb, hogyha hideg vízbe állítjuk az alaposan megtisztított üvegeket a művelet közben. Végül jó erősen be kell őket tekerni, mert akkor sokáig eláll” – mesélte a nagymama.

Húsz perc alatt elkészül

Rabóczki Gézáné őstermelővel a Búza téri piacon találkoztunk. Szakmájához hűen ragaszkodik a hagyományos módszerekhez. „Betegen feküdtem a mellemmel a Szentpéteri kapui kórházban és bejött a főnővér és megkérdeztem tőle, hogy valóban rákkeltő hatású-e a szalicil. Azt válaszolta nekem, hogy minden gyógyszer alapanyaga a szalicil, ezért ragaszkodom ahhoz, hogy továbbra is ezzel tartósítsam a lekvárt benzolos nátrium helyett. Rézüstben főzöm, mindössze húsz percig a baracklekvárt, hogy ne barnuljon meg és teszek bele zselét, a kupak alá pedig celofánt, mert azzal tovább eláll. Anyukámtól tanultam ezt a régi hagyományt, amit aztán én folytattam…”

