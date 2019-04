Nagyot szépült és fejlődött az uszoda Szikszón

Május 2-án nyit újra a városi uszoda Szikszón, ám ezúttal a tavaszi leállás alatt nemcsak a szokásos karbantartási munkálatokat végezték el, hanem kívül-belül megújult az épület, amelyben új szolgáltatások is rendelkezésre állnak a jövőben.

Teljes szigetelés

Az egyik legfontosabb és egyben leglátványosabb beruházás az épület energetikai korszerűsítése.

– Kicseréltük a nyílászárókat az épületen, teljes külső szigetelés történt, ezzel együtt új színt és burkolatot is kapott, amellyel teljesen másképp néz ki, mint eddig. A tetőre napelemek kerültek, de szép díszkivilágítás is megvalósul – mondta el Gál Péter, az Intézményműködtető Központ és Könyvtár vezetője.

Az éves karbantartás kapcsán a tisztasági festést, mázolást is elvégezték, miközben a masszázsmedencét is kicserélték egy újra.

– Amire igazán büszkék vagyunk, hogy egy új gőzkabint is be tudtunk szerezni. Így már nemcsak tanuszoda vagyunk, hanem egy komoly wellnessrészleggel is rendelkezünk – mondta a vezető.

Május közepétől egyéb új szolgáltatások is elérhetővé vállnak az uszoda területén, így például a gyógytorna és gyógypedikűr. De lesz éjszakai fürdőzés is szaunaszeánsszal, amelyek szerdánként is működni fognak. Közben a plázst is készítik az idei szezonra, hiszen a városi majálissal már debütál a homokos udvar is.

