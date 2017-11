Nagyot ment a tojás ára, és még hol lehet a vége?

November másodikán figyelmeztetett a baromfi terméktanács, hogy ahogy Európában mindenhol, úgy Magyarországon is emelkedni fog a tojás ára, ami vélhetően egészen az év végéig kitart majd. Ennek ellenére az emberek nagy részét komoly meglepetésként érte, amikor először szembesültek a múlt héten a boltokban az árakkal, ugyanis ekkora megugrásra senki sem számított. A hétvégén már volt olyan hipermarket, ahol hatvan forint alatt nem lehetett tojást vásárolni, de a piacokon és a kiskereskedőknél sem lehet 44 forint alatt hozzájutni, miközben a piac minden szereplője szerint ez még bőven nem a plafon az ár tekintetében. A drágulás érdekes módon inkább forgalmat generált, minthogy elriasztóan hatott volna, sokan ugyanis megpróbálnak „bespajzolni” a tojásból, hogy megússzák a további drágulást. A közelgő ünnepek sütéséhez ugyanis szinte kikerülhetetlen alapanyagról van szó.

Mennyi az annyi?

A Baromfi Terméktanács tájékoztatása szerint az árváltozásokat az okozza, hogy az év eleji madárinfluenza-járvány, illetve a közelmúltbeli fipronilos rovarirtó szeres tojásszennyezési ügy miatt Európa-szerte sok tyúkot kellett levágni, ezért az európai tojástermelés csökkent.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is: a magyar vásárlók számára előnyösebb helyzetet teremt, hogy az étkezési tojás általános forgalmi adója (áfa) az év elejétől 27 százalékról 5 százalékra csökkent. A kisebb áfa miatt a hazai fogyasztók a mostani drágulás után darabonként 5–8 forinttal olcsóbban juthatnak majd étkezési tojásokhoz a nagyobb adókulcsokat alkalmazó környező országok vásárlóihoz képest.

Ezt a vásárlók nem igazán érzékelték az elmúlt napokban. A hétvégén az Auchan miskolci üzletében nem volt hatvan forint alatti tojás a polcon, sőt, 859 forintért is kínáltak tízdarabos dobozt. Hétfőn a Tescóban 49.6 forintra jött ki a legkisebb, úgynevezett S-es tojás ára a tízdarabos doboz esetén. Másfél hete az átlagos ár 36–38 forint volt a hipermarketekben, de 26–28 forintos, akciós kínálattal is lehetett találkozni.

A Búza téri piacon kedden az S-es tojást 42, 44, az M-est 47–48, az L-est 48, 50 és 52, míg az XL-est 55 és 57 forintért kínálták az árusok. Mint egyiküktől megtudtuk, a múlt héten öt forinttal emeltek, a két kisebb méretnél éppen kedden újabb kettővel, de a héten még a két nagyobb méretű ára is menni fog. Azt azonban nem tudják megjósolni, hogy meddig, és főleg mennyivel emelkedhet az ár, bár azt valószínűsítették, hogy az ünnepek előtt ennél magasabb lesz. Az őstermelői részen egyetlen helyen kínálta egy idős néni 60 forintért a portékáját – L, vagy inkább M-es méretben –, amely szerinte így is megéri. Mint mondta: „friss a tojás, és nem tápos a csirke”, majd meg­győzésként még hozzátette, hogy már nem nagyon tojnak a csirkék, ez is emeli az árat.

Az őszi hideg beálltával a háztáji csirkék valóban lecsökkentik a termelést, vagy le is állnak a tojással, ezt a nagytermelők fűtéssel és tojó­táppal kompenzálják. Így az sem teljesen meglepő, ha év vége felé emelkedik a tojás ára néhány forinttal, ezért a legtöbben nyugodtan lapoztak tovább az emelkedés hírére. Mostanra viszont kisebb hisztéria alakult ki, ugyanis a szájhagyomány útján terjedő „hírek” már 100 forintos tojást is vizionálnak karácsonyra. Ez pedig azt eredményezte, hogy a piaci kereskedők szerint nemhogy kevesebb, hanem jóval több tojást vásároltak az elmúlt napokban, tartva a további emelkedéstől.

Megjósolhatatlan

Azt, hogy mennyire nagy a baj, és így előreláthatólag meddig emelkedhetnek még az árak, sajnos pontosan nem lehet megtudni. Hiába lennénk ugyanis kíváncsiak arra, hogy a januárihoz képest jelenleg mekkora a tojócsirke-­állomány, vagy hogy az egy hónappal ezelőtti adatokhoz képest mennyivel kevesebb tojás kerül ki a termelőktől és ez indokolja-e ezt a jelentős drágulást. A Baromfi Terméktanács ugyanis a két héttel ezelőtti, drágulást prognosztizáló közleménye végén jelezte: a tojásdrágulással kapcsolatban további sajtónyilatkozatokat nem kíván tenni.

Ahogy egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy a tojás árának emelkedése mennyire lehet kihatással egyéb élelmiszerek árára, például a tésztáéra vagy az ünnepekhez nélkülözhetetlen piskótalapéra. Ami biztos: eddig ezeknek az ára nem emelkedett.

Áremelkedést mértek

A privatbankar.hu oldal minden hónapban elvégzi, az úgynevezett Privátbankár Árkosár-felmérését. Ebben 30 termékből álló minta-élelmiszerkosarat állítanak össze három élelmiszerlánc üzletében, vizsgálva, hogyan változnak az árak. November hónapban a kosár megtöltése annyiba került, mint a felmérés elmúlt tíz éve alatt soha. Az előző hónaphoz képest 3.8 százalékkal kellett többet fizetni a 30 termék megvásárlásáért. A legnagyobb drágulást a burgonya, liszt, csirkemell és kenyér esetén mérték, illetve ezektől is jelentősebben – mérésük szerint – 50,7 százalékkal emelkedett a tojás ára.

