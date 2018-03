Pár hete még optimistán fogadták a havat Bükkszentkereszten, mondván újabb esély nyílt a téli sportolásra újra előkerültek a szánkók és megrohamozták a turisták a Miskolcot körülölelő hegyeket, de most már elegük van a télből az itt élőknek is. Szombat délután mínusz öt fok volt, erős északi-észak-keleti széllel tört be a zord idő Bükkszentkeresztre.

Reggelre legalább 25- 30 cm-es friss hó hullott, de ez sokkal nagyobbnak tűnik a hófúvások miatt. A közlekedés nehézkes, aki teheti, ne mozduljon ki otthonról. A buszok egy-két perces késéssel indulnak innen.

-Lapátolunk, ,mindenki igyekszik eltakarítani a havat portán belül, a többit teljesen felesleges, hisz a nagy szél visszahozza az utakra. Végigmegyünk a településen, benézünk a betegekhez, rászorulókhoz,segítünk, ahol kell. Itt a hegyen megszoktuk már a havat vagy az extrém helyzeteket, nem aggódunk cseppet sem, de már nagyon várjuk a tavaszt- hangsúlyozta Orliczki Attila, önkormányzati képviselő.

– ÉM –

