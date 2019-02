„Nagyon szeretünk itt lenni”

Piroska és Misi versenyeznek. Egy kartonpapírcsíkra tekerik fel a cérnát, aminek a vége egy festett műanyag pohárhoz csatlakozik. Aki hamarabb végig tudja húzni az asztalon a poharat és felviszi a papírhenger tetejére, az a győztes. A többiek szurkolnak, de egyre inkább látszik, ezt a versenyt Piroska nyeri, de Misi is örül a másik sikerének, mert ez csak egy játék. A Cigándi Szociális Központ nappali foglalkoztatójában vagyunk, ahová a bodrogközi kistérség fogyatékkal élő lakói járnak.

Jó lenne, ha a 10 éves jubileumot már az új, végleges helyen ünnepelhetnénk.”

Pótszilveszter

A bejárókkal ketten foglalkoznak, Némethné Dócs Mária és Doroginé Jenei Mária. Utóbbi nagyon elfoglalt, vissza kell térnie a virslifőzéshez. Mert most ünnep van.

– Vasárnap megbeszéltük, ki mibe öltözik a farsangon – mondja Némethné Dócs Mária. – Aztán kikövetelték, hogy tartsuk meg a beígért pótszilvesztert, úgyhogy most ez zajlik. Most heten vannak itt Cigándról, Tiszacsermelyről, Bodroghalomból és Karosról. Reggel megy értük a támogatói szolgálat, délután hazaviszik őket. Van, aki betegség miatt nem jött, van, aki csak délután érkezik. Látás- és hallássérültekkel és értelmi fogyatékkal élőkkel foglalkozunk.

12 éves a központ

Éppen két költözés között van a nappali foglalkoztató, hiszen az előző hely a Petőfi úton olyan állapotba került, hogy le kellett bontani. Most az Ady úton vannak, de már épül a József Attila úti ház.

– Ha minden jól megy, akkor oda jövőre át is költözhetünk – mondja az időközben megékező Kertész Zoltán, a Cigándi Szociális Központ igazgató-helyettese. – Ott már súlyos értelmi fogyatékkal élőkkel is tudunk majd foglalkozni.

2007-ben alakult meg a Bodrogközi Kistérségi Társulás keretében a Cigándi Szociális Központ – tudom meg Kertész Zoltántól. Hozzájuk tartozik a házi segítségnyújtás, az idősek étkeztetése, a jelzőrendszer üzemeltetése, az idősek nappali ellátása, a támogató szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekjóléti központ. Az induláskor Cigándon kívül csak egy pár bodrogközi település jelezte, hogy igénybe vennék a szociális központ szolgáltatásait, ma már mind a 17 bodrogközi falu csatlakozott, ezzel a Cigándi Szociális Központ a kistérség legnagyobb foglalkoztatója, több mint 5000 ellátottal foglalkoznak napi szinten. Az igazgató-helyettes örül annak, hogy egyre többen használják a jelzőrendszert, a közelmúltban egy egyedül élő idős néni életét mentette meg a jelzőóra, aki elesett, eltörte a lábát, és ha nem érkezik időben a segítség, reggelre kihűlt volna.

Érzékenyítés

– 2010 március elején indult be a fogyatékkal élők nappali intézménye – mondja Kertész Zoltán. – Jó lenne, ha a 10 éves jubileumot már az új, végleges helyen ünnepelhetnénk. Összesen 18 felnőttel foglalkozunk. Nyitott az intézmény, a bejárókon kívül a helyiek akkor jöhetnek, amikor akarnak. Akik most itt vannak, ők állandó tagok, nagyon megszokták és szeretik egymást, ha csak tehetik, itt vannak. A cigándiak is kezdik megszokni őket, elfogadják a másságukat. Erre az érzékenyítésre igyekszünk nagyon odafigyelni. Három éve már a Fogyatékkal Élők Világnapján az általános iskolásokkal közös műsort adunk, amelyre együtt próbálunk a tanulókkal. A nézők között pedig mindenkinek ott vannak a hozzátartozói és nagyon lelkesen ünnepelnek együtt a foglalkoztatottakkal.

Bentről egyre nagyobb hangzavar, nevetés szűrődik ki.

– Itt mindig ilyen a hangulat – mondja Doroginé Jenei Mária. – Van, amikor délután már javában ropják a táncot. Igyekszünk nekik mindig valami újat kitalálni, saját játékokat, eszközöket készíteni.

– Nagyon szeretünk itt lenni – erősíti meg Doroginé szavait Piroska mosolyogva – majd feszülten figyel Misire.

– Activityzünk, foglalkozásokat mutatok – mondja Misi, azután koncentrál, gondolkodik, majd felcsillan a szeme berántja a láthatatlan láncfűrészt, nekilát fát vágni és hálásan mosolyog, amikor a többiek kitalálják.

