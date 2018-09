Nagyon precíz 3D tartályhitelesítési megoldást kínál a Multicore

A Multicore Kft. a hazai benzinkúttechnikai piac meghatározó szereplője. A dinamikusan fejlődő vállalkozás tavaly vezette be a lézeres tartályhitelesítés technológiát, amely a földalatti tartályok hitelesítésekor nagymértékben megkönnyíti a munkát. A Tokheim által gyártott 3D lézer technológia nagy előnye bármely más eljárással dolgozó mérőeszközzel összehasonlítva, hogy hihetetlen nagy pontosságú mérést tesz lehetővé. A műszer másodpercenként több tízezer pontot képes felmérni ebből az adattömegből, a hozzárendelt szoftvernek köszönhetően pedig akár már a következő másodpercben kész felvételek, pontos adatok állnak a szakemberek rendelkezésére.

Milyen előnyei vannak a 3D-nek? A berendezés lehetővé teszi egy földalatti tartály képességének felülről történő mérését. A felmérés eredményeként kapott pontos adatok segítségével elvégezhetők a köbtartalom-számítások. A 3D mérőberendezés nagy előnye, hogy a rendszer automata és felhőpontos lézertechnológián alapul. Az eljárás mindemellett gyors és sokkal környezetkímélőbb is, hiszen a lézeres tartályhitelesítés során szükséges a tartályokat feltölteni, így nem keletkezik veszélyes hulladék sem, hiszen a művelet nem igényel tartálytisztítást és vízfelhasználást. Az is lényeges pozitívum, hogy az elektromos alkatrészek hiánya miatt a 3D lézeres mérőberendezés gyúlékony folyadékok vagy gőzök jelenlétében is használható a tartályokban.

A 3D lézeres technológián alapuló térszkennerek könnyen felállítható és kezelhető, hordozható berendezések, s ez szintén egyszerűsíti az egész folyamatot. Technikai szempontból úgy történik a mérés, hogy egy motor által elforgatott, csavarozott vagy tolófogas mérőpálca a kubárból belép a tartályhajóba, lehetővé téve a tengelyirányú és sugárirányú értékek azonosítását. Az adatokat ezt követően a szoftver azonnal feldolgozza és meghatározza az ellenőrzött tartály kapacitását.

A 3D mérőberendezés nagyban megkönnyítheti azoknak a cégeknek az életét, amelyeknek rendszeresen kell hitelesíteniük tárolótartályaikat, hiszen gyorsan túleshetnek a kötelező procedúrán és nagyon precíz adatokkal dolgozhatnak tovább. Összességében elmondható, hogy a szolgáltatás könnyebb, gyorsabb és mégsem jár nagyobb költségekkel. A lézeres tartályhitelesítésről a Multicore Kft. weboldalán található további információ.

– PR cikk –

