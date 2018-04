Nagyon közel állt fővárosi sikeréhez a MEAFC

Három fordulóval az alapszakasz vége előtt a rájátszás szempontjából minden eddiginél kiegyenlítettebb versenyfutás két aktív résztvevője találkozott a Dózsa György úton. A Honvéd és a Miskolc is nagy sebességgel kezdett, majd mindkét csapat folyamatosan forgatta játékosait. Drahos leosztásait követően Timkó szerzett könnyű kosarakat, ám gyorsan gyűltek a vendég személyi hibák, így a hazaiak leginkább büntetőkből visszavették a vezetést (21-17).

Nem a szép játék, hanem a kemény küzdelem dominált a folytatásban, amiből eleinte a Szalay-Tóth páros vezette hazaiak jöttek ki jobban. Szögi lendülete a félidőre azonban igazságos döntetlen közelében tartotta az állást (40-38).

Nagy tét, kevés pont, sok hiba jellemezte a fordulást követő játékot. A sebesség és az akarat egyik oldalon sem csökkent, ám meglépni egyik gárda sem tudott a másiktól. A vendégek vezetését védekezési hibákból kapott hárompontosok és ziccerek olvasztották le, így az ezzel járó „lelki pluszt” kihasználva vezetéssel térhetett pihenőre a Honvéd (56-53).

Timkó egyenlített szép egyéni megoldásával, Kopasz és Homoki támadó lepattanókat szedtek, ám a Honvéd két triplával újra meglépett. A miskolciak – a rosszul talajra érkező – Homoki sérülését követően sem adták fel. Minden labdáért öldöklő küzdelem folyt. Orliczki kétszer is triplázhatott ugyanonnan, ám a második kísérlete kimaradt (67-63). Az ellentámadásnál Drahos kipontozódott, ám a sikeres hazai büntetők után Szögi triplát dobott majd szerzett labdájából ziccerezhetett a MEAFC. A fordításért támadhattak a vendégek, azonban a lecsorgó labdát a Honvéd gyűjtötte össze. A túloldali támadás végén Stefán dobása közben azonban szabálytalanságot láttak a játékvezetők. A labda közben becsorgott és a ráadás is jó volt, így gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés (74-68).

Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában a rájátszás szempontjából igen fontos mérkőzésre, Nyíregyházára utazik a MEAFC.

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 24. forduló

Budapesti Honvéd SE – MEAFC 74-68 (21-17, 19-21, 16-15, 18-15)

Budapest, Simon János Kosárlabda Csarnok. Vezette: Minár László, Gaál István, Kéri István.

Bp. Honvéd: Steier (6/3), Mucza, Bea (10), Pintér (10/9), Stefán (9). Csere: Szalay (15/3), Tóth (14/6), Kováts (8), Valerio (1), Hargitai (1), Martinez, Fülöp. Edző: Puskás Artúr.

MEAFC: Szögi (16/6), Takács, Máté (10/3), Homoki (4), Timkó (14/3). Csere: Drahos (9), Cole-Brinson (6), Kopasz (4/3), Orliczki Már. (3/3), Szojka (2), Lippai. Edző: Walke Károly.

Walke Károly, vezetőedző: Nagyon sokat tettünk a győzelemért, de sajnos nem eleget. Végig fenntartottuk a győzelmi esélyeinket, de döntő pillanatokban dobásokat hibáztunk, vagy a védekezésünk nem volt elég koncentrált. Az utolsó két mérkőzésen mindent megteszünk a győzelemért, ennyi esélyünk maradt a rájátszásba kerüléshez.

