Nagyon fontos most az öntözés

Vörös kód és másodfokú hőségriasztás alatt kertész oldali összeállításunkban is a hőséggel, annak következményeivel, na és persze a megfelelő öntözés mikéntjével foglalkozunk kiemelten. De csokorba szedtük az augusztus havi tennivalókat is a kiskertekben, és a most érő egyik kedvenc gyümölcsünkkel, lekváralapanyagunkkal, a szilvával is foglalkozunk.

A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet és az állatokat viseli meg, de a növényeknél is gondot okoz, így nem árt néhány dologra odafigyelni a kánikulai napokon. Ha azt szeretnénk, hogy növényeink továbbra is szépen teremjenek, fejlődjenek, elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű víz biztosítása.

Öntözni, öntözni

Semmi nem olyan fontos, mint a megfelelő öntözés, ha jön a nagy meleg. Ilyen esetben indokolt az ajánlottabb reggeli mellett este is megöntözni növényeinket. A kánikulai napokon lehet igazán hasznos egy esőztető öntözőrendszer, amelyet napjában többször is használhatunk. Az esőztetőnél nem áll fenn a perzselődés veszélye sem, bátran használható. Arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy naponta legalább egyszer öntözzünk kézzel, minden növényt külön, hogy leellenőrizhessük, a megfelelő mennyiségű vizet és a megfelelő helyen kapja meg növényünk.

A kisebb gyökérzetű, sekélyen gyökerező növényfajtáknál különösen veszélyes lehet a talaj kiszáradása, összerepedezése, gyorsan kókadáshoz, száradáshoz, megégéshez vezet. Ugyanakkor a gyakoribb locsolás miatt arra is kellő figyelmet kell fordítani, hogy a növény gyökerecskéi ne kerüljenek a szabadba (az öntözés miatt kigödrösödhet a töveknél), érdemes figyelni és feltölteni földdel a töveket.

Írtunk már korábban a mulcsolásról, takarásról, ami megakadályozza a talaj gyors kiszáradását, tovább tartja bent a nedvességet, mert nem hagyja annyira átmelegedni a talajt, ahogy párologni sem. Ugyanakkor az erózió esetén is segít, és nem fog a talajunk annyira összeállni, sokkal porózusabb marad, ami egyébként is jó a növényeinknek. A mulcsolás, takarás kánikulai napokon akkor is hasznos lehet, ha egyébként nem használjuk. Erre alkalmas lehet a kaszálék is, de használhatunk boltban kapható mulcsot, faháncsot, fűrészport (bár ez tartalmazhat kórokozókat), de végső esetben, ha nincs más kéznél, akár kartonpapírt is.

Árnyékoljunk

Felhívtuk már rá a figyelmet, újra leírjuk: forró napok esetén fűvágásnál hagyjuk nagyobbra a gyepet, mert a túl rövidre vágott fű könnyen kiég!

Növényeink azonban még így is kárt szenvedhetnek a nagy forróságban, vagy magas UV-sugárzás esetén a leveleiken, ami megperzselődhet. Vannak a tűző napot jobban viselő zöldségek, mint a tökfélék és a bab, és kevésbé jól tűrők, mint például a saláta és káposztafélék.

Nem rossz megoldás tehát az árnyékolás sem, ami a természetes, vagyis fákkal, más növényekkel történő árnyékolás mellett lehet mesterséges is. A készen kapható árnyékolók mellett itt valóban csak a képzelet szabhat határt abban, hogy mivel árnyékoljunk. Ha rövid ideig van csak szükség az erős nap elleni védekezésre, akkor az sem baj, ha nem éppen a legesztétikusabb megoldást választjuk.

Az erkélyen is megéghet

Rekkenő hőségben kerüljük bármely növény átültetését, az át-, kiültetett növények pedig néhány napig ne kerüljenek a tűző napra! Természetesen kerti növényeink mellett a balkonok, lakások díszeire is oda kell figyelni, a megfelelő öntözés mellett is lehet olyan növényünk, amit a túl forró napokon érdemes áthelyezni onnan, ahol esetleg egész nap éri a napsugár, vagy szintén árnyékolni számukra. A szobanövényeknek is szükségük van a friss levegőre, a légmozgásra, hogy jól érezzék magukat és szépen fejlődjenek, így magunk mellett az ő érdekükben is szellőztessünk. A legtöbben ablakban tartják cserepes növényeiket, az üveg azonban felerősíti a nap erejét, így figyeljünk rá, nehogy megperzselődjenek, megégjenek!

