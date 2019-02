Aluinvent-DVTK U23 – TFSE 59–69 (16–19, 12–17, 18–19, 13–14)

Miskolc, 100 néző. V.: Domán, Makrai.

Aluinvent-DVTK U23: Kecskés (13/3), Pomázi (12), Szegeczki N. (12), Kababik (6), Vég-Dudás (9). Csere: Bacsó (5), Simon V. (–), Tőzsér (2), Erdődi (–), Eperjesi (–). Edző: Magyar Gergely.

Magyar Gergely: – Nagyon büszke vagyok a lányokra és ők is büszkék lehetnek magukra. Kicsit több rutinnal és szerencsével akár meglepetést is okozhattunk volna a veretlen listavezetővel szemben. A fővárosiaknak ezúttal is gratulálok, egy remek mérkőzésen diadalmaskodtak, de alaposan meg kellett küzdeniük a sikerért. Mind a négy negyed szoros volt, a részeredmények arról árulkodnak, hogy mindvégig partiban voltunk ellenfelünkkel.

ÉM

