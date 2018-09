Nagyon büntettek a hibákért

Az előző négy összecsapást ötven százalékosra hozták a Macik, akik így 6 ponttal álltak a Tipsport Liga táblázatán a fordulót megelőzően, míg a zólyomiak két találkozóból egyet nyertek, egyszer veszítettek (3 pont). A házigazdáknál egy hokis hiányzott a sorból, Hajós sérülés miatt. Skapski kézügyességére volt szükség az első nyolcvan másodpercben, aztán Rusk engedett el egy nagy bombát. Pörgős volt a meccs, haladt a korong sebesen, persze nem mindenkor olajozottan ütőről, ütőre. Lövésszámban ekkor ellenfelük fölé nőttek a népkertiek, de a jelentősnek mondható vendég szurkolótábor ekkor sem búslakodott.

Az első kiállítást a HKM kapta, helyzetnél tovább azonban nem jutott a DVTK. Az első tíz percben a Zvolen nem jelentett sok veszélyt Adorján kapujára, ami a pirosak határozott védőmunkájának is köszönhető volt. Zuzin azért tesztelte a miskolci portást a 12. perc végén, Adorján nyert. Eladott korong okozta a problémát később, egy passz után, szemből Handlovsky talált a hálóba (14:36, 0-1). A harmad utolsó 38,7 másodpercét fórban játszották a hazaiak, de Kulmala botjában maradt a gól.

Egymás után kapták

A kisbüntetés második harmadra áthúzódó részében Spirko veszélyeztetett, sőt, Magosi kapott két percet, magas bottal való játékért. Így kis idő után a zólyomiak hokizhattak egyel többen, ám a DVTK harmadában való letáborozásuk alatt nem tudták növelni előnyüket. Adorján kapott pár lövést fél percen belül, mindig tudta, hová és hogyan kell mozdulni. A Macik kihagyták következő emberelőnyüket is, a gyors zólyomiak jól reagáltak a történésekre. A DVTK kereste önmagát, azt a taktikát, amivel meglephetné ellenfelét, de a HKM-esek nem hagyták őket kibontakozni. Sőt, 0–2-re alakították az állást, mivel a kapu előtt egy, a palánkról visszaérkező korongra nem figyeltek a házigazdák (29:00, Spirko). Ez a helyzet teljesen letaglózta a DVTK-t, Vas hiába volt a közelben egy zólyomi támadásnál, Vandas közeli lövése után becsorgott a pakk a hálóig (0-3). És még nem volt vége: megint eladott korong volt a miskolciaknál Kytnár és Chovan pedig találatig, tiszta lövőhelyzetig játszott (0-4), kellett az időkérés.

Szurkolói rendbontás

A zólyomiak szektorában rendbontás történt, repült a kordon is, jöttek a rendezők és a rendőrök is, emiatt csúszott a harmadik harmad kezdése. Amikor elkezdődött a játék, a Macik igyekeztek beleállni a csatába, jobban, mint addig, de kevés volt az esélye, hogy abból a mélységből, ahonnan vannak, vissza tudnak jönni. Amikor lőttek, Skapski kapta le a korongot, ráadásul úgy, hogy az nem pattant ki róla.

Már tizenöt perc sem volt a harmadik felvonásból, de csak nem akart jönni a népkerti szépítés, a HKM-et pedig nem sürgette az idő, nyugodtan terelgethették a játékszert. Kettős emberfórba került a DVTK, elég hosszú ideig ment a csiki-csuki, lőttek is a hazaiak, de lepergett az egyik szlovák „bünti”, aztán a másik is. Már idegesek is voltak a piros-fehér hokisok, hogy semmi sem jött össze, a Zvolen pedig továbbra is veszélyesen kontrázott. Be is vágták az ötödiket, méghozzá Kytnár. A Macik tapsot kaptak, de ezen az estén sanszuk nem volt a sikerre.

Vasárnap 17.30-tól Detván lép jégre a DVTK Jegesmedvék gárdája.

DVTK Jegesmedvék – HKM Zvolen (szlovák) 0-5 (0-1, 0-3, 0-1)

Miskolci jégcsarnok, 1210 néző. V.: Novák, Konc – Synek, Tvrdon (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Szirányi, Slovak, Miskolczi, Loiseau, Magosi – Crawford, Kiss D., Pance, Kulmala, Somogyi – Rusk, Milan, Harrison, Vas, Vincze – Láda B., Ritó, Galanisz, Vojtkó, Duschek (k). Vezetőedző: Glen Hanlon.

HKM Zvolen: Skapski – Drgon, Ulrych, Obdrzálek (1), Kytnár 1 (1), Chovan 1 (1) – Vandane (1), Charnaok, Vandas 1 (1), Spirko 1 (1), Handlovsky 1 (2) – Zelenák, Pöyhönen, Lusnák, Holovic, Zuzin – Ruzicka, Andrisik, Sisovsky, Halama, Petrás, Babik (k). Vezetőedző: Andrej Podkonicky.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Glen Hanlon: – A liga egyik legjobb csapatával játszottunk, ellenfelünk pedig megérdemelten győzött. A zólyomiak kifejezetten jól védekeztek emberhátrányban, támadásban pedig kitűnően használták ki a hibáinkat.

Andrej Podkonicky: – Számítottunk rá, hogy kemény meccs lesz. Az első harmadban nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna. A másodikban mi szereztük az első gólt, majd kihasználtuk ellenfelünk hibáit.

