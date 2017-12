Nagyon bíznak a hárompontos esztendőzáróban a Macik

A piros-fehérek 18 órától a Fehérvári Titánok gárdájával mérik össze tudásukat, a helyszín a népkerti jégcsarnok lesz.

Szeptember óta

A Maciktól már nem lehet elvenni az alapszakasz győzelmét, függetlenül attól, hogy csütörtökön este 4-2-re alulmaradtak a Dunaújvárosi Acélbikák együttesének vendégeként. Ennek okairól így vélekedett Mikael Tisell vezetőedző: „Rosszul kezdtük a meccset és sajnos nem tudtunk felpörögni arra a szintre, amit játszani tudunk, ami jellemez minket. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de a befejezéseinkbe hibák csúsztak, miközben hátul túl sok lehetőséget adtunk ellenfelünknek. A dunaújvárosiak ezt ki is használták, míg mi a végén mindent megpróbáltunk, de nem sikerült fordítanunk és nyernünk. A vereség ellenére nem tehetek szemrehányást a csapatnak, mert szeptember óta ez az első ligafellépésünk, amelyen pont nélkül maradtunk. Most előre kell tekintenünk, nem visszafelé, jön az év utolsó összecsapása, ezen ismét diadalmaskodni akarunk.”

Sok nézőt vár

A szakvezető szavait ezekkel a gondolatokkal „fejelte” meg Vas János, a diósgyőriek csatára: „Tíz nap alatt öt mérkőzést játszunk, fizikailag és agyban is nehéz folyamatosan a felszínen lennünk, hiába vagyunk az Erste Liga legjobbjai. Jó meccs lesz, az biztos, és megint sok néző előtt. A Titánokat nem becsülhetjük le, ha ezt tennénk, egy kiadós pofonba is beleszaladhatnánk. A tapasztalatokat már levontuk: sokat kell kapura lőnünk, aztán okosabban játszanunk, és a helyzetkihasználás is természetesen nagyon lényeges. Eddig ezekkel az elemekkel hoztuk meccseink 95 százalékát, vagyis jó úton haladunk. Játékunkkal semmi baj nincs, azokat kell bemutatnunk, amiket eddig is csináltunk, amik működtek és akkor nem érhet minket semmiféle baj. És ha már nálam van a szó: mindenkinek köszönjük az idei támogatását, a szurkolóinknak a kitartást, ennek jegyében boldog új esztendőt kívánunk a hokikedvelők népes családjának.”

Játékosszavak

Adorján Attila, a DVTK Jegesmedvék első számú kapusa: – Nehéz mérkőzésre számítok. A Fehérvári Titánok együttese jó formában van, a napokban megverte a MAC Budapest csapatát is. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket össze kell raknunk és egyszerűen nekik kell mennünk. Ha így lesz, aligha érhet minket meglepetés.

Magosi Bálint, a piros-fehérek válogatott csatára: – Ezen a héten három mérkőzést vívunk és most jön a harmadik fellépésünk. A Titánok a napokban két skalpot is begyűjtöttek, nekünk azonban csak egy célunk lehet, éspedig a 3 pont begyűjtése.

Az Erste Liga állása

1. DVTK Jegesmedvék 26 21 1 2 2 99- 42 67 pont

2. MAC Budapest 26 16 – 2 8 102- 69 50

3. Dunaújvárosi Acélbikák 26 16 – – 10 86- 70 48

4. SC Csíkszereda 27 13 2 1 11 95- 84 44

5. UTE 26 12 4 – 10 82- 73 44

6. Ferencvárosi Torna Club 26 10 2 2 12 87- 88 36

7. ASC Corona Brasov 27 8 2 4 13 68- 78 32

8. Fehérvári Titánok 26 7 3 2 14 79-103 29

9. EV Vienna Capitals 28 1 1 2 24 45-136 7

Az alapszakasz 32 meccsből áll és 2018. január 15-én ér véget.

