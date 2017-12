Nagyobb biztonságban érezhetik magukat Sajókeresztúrban

Nő a biztonság címmel hirdetett meg programot a közelmúltban a Nő a Siker Alapítvány, melyről Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, az alapítvány alapítója, Lévay Adrienn, az alapítvány elnöke és Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere és polgárőrségének alelnöke tartott közös sajtótájékoztatót szerda délelőtt.

Ajtóék a biztonságért

A mindennapi életünk leg­alapvetőbb feltétele a biztonság. Ezért elhatározták, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy megteremtsék környezetünkben a nyugalmat és a biztonságot – jelentette ki Csöbör Katalin.

– Mivel Miskolcon nagyon jó tapasztalatai vannak az ajtó­ékeknek, ezért azt gondoltuk az alapítvánnyal, hogy ezt érdemes lenne vidéken is minél több helyen az idősek rendelkezésére bocsátani. Így meghirdettük a Nő a biztonság című programunkat, amelynek az első állomása ma itt Sajókeresztúron van – mondta az országgyűlési képviselő.

Hozzátette: az eszköz nagy segítség lehet, de az igazi megoldás az egymásra való odafigyelés, a közösség ereje.

– Az élet minden szakaszában fontos a biztonság, de különösen így van ez az idős embereknél, így rájuk gondoltunk a programunkkal, amely most itt elindul, de bővíteni szeretnénk további településeken – tájékoztatott Lévay Adrienn.

Nagy örömnek és megtiszteltetésnek nevezte Kollár Miklós polgármester, hogy Sajókeresztúrban indulhatott el a program.

– A leggyakoribb bűncselekményforma az egyedül élő idős embereknél a besurranásos tolvajlás, ezt pedig hatásosan akadályozhatják meg ezek az ajtóékek – hangsúlyozta a polgármester.

A tájékoztató után megkezdték az ajtóékek kiosztását, amelyet a polgárőröktől kapnak meg az idősek, akik nagy örömmel fogadták azt. Fekete Lajosné, a polgárőrség tagja azt mondja, az ő megelőző munkájukat is segítik a most kiosztásra kerülő eszközök.

Laptop az időseknek

Sajókeresztúron egy másik program is elindult az egyedül élő idős embereket segítendő, amelyet az önkormányzat a Segítő Kezek Alapítvánnyal közösen kezdeményezett a házi segítségnyújtás és a számítástechnikai tudás javítása érdekében. A házi segítségnyújtás már el is indult a településen, és a polgármesteri hivatalba megérkeztek az új laptopok is. Mint Kollár Miklós polgármester elmondta, ezekre most a megfelelő szoftvereket telepítik, majd januárban elkezdik kiosztani. A gépek az internet-hozzáféréssel együtt jelentősen megkönnyítik az idős emberek kapcsolattartását a családjukkal.

