Nagymamám még ma is segít

Bizonyára sok olvasó került már abba a helyzetbe, hogy búcsút kellett intenie a lakás egyes kellékeinek, legyen szó bútorokról, ruhákról, berendezési tárgyakról – végül pedig fájó szívvel dobta ki azokat, holott másnak még hasznára és segítségére lehettek volna. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közvetítői szolgáltatása összeköti az igényeket a felajánlott segítséggel, hogy a „leselejtezett” tárgyak megfelelő helyre kerüljenek.

Segítsük a folyamatot

Néhai nagymamám lakásában szembesültem a problémával, hogy ki kellene azt üríteni. Ráeszméltem, hogy nem akarnám csak úgy kivinni a szeméttelepre a kissé kopott kincseket. Hiszen ódon illata van a szekrénysornak, de hasznos lehet még valakinek. A karosszék is besüppedt már, de azért kényelmesen elülök rajta, míg gondolkodom.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Miként hasznosíthatnám ezeket a tárgyakat? Rövid utánajárás után kiderült, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segíthet nekem – és másoknak. Tóth-Simon Károly, a szervezet regionális koordinátora kifejtette, hogy közvetítői szerepet töltenek be a felajánlók és a rászorulók között. Rendszeresen keresik fel őket hozzám hasonló magánszemélyek, de cégek is, hogy olyan használt bútorok, műszaki cikkek vannak a birtokukban, amikre már nincsen szükségük, ugyanakkor eladni nem akarják és kidobni sem szeretnék.

Felkészülten vegyük fel a kapcsolatot a szervezettel, hiszen már ekkor felsorolhatjuk, hogy miket ajánlunk fel. Tóth-Simon Károly elmondta, ez az ő munkájukat is segíti, hiszen azonnal fel tudják mérni az igényeket: hol és kin tud segíteni az adott tárgy, kinek lenne rá éppen szüksége.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Mint említettük, többnyire közvetítő szerepet tölt be a szolgálat, azaz összekapcsolják a rászorulókat a felajánlókkal. Előbbieknek ritkán van lehetősége arra, hogy saját maguk szállítsák el a tárgyakat, ilyenkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai intézik a kézbesítést egyenesen a célba, vagy ideiglenesen raktározzák az adományokat.

Kezeljük helyén

Ne értékeljük azonban ezt a „szolgáltatást” ingyenes lomtalanításként. Egyrészt véges a tárolási kapacitása a szervezetnek, másrészt hangsúlyos, hogy igény szerint közvetítik ki a felajánlott tulajdont. Könnyen előfordulhat, hogy nem tudnak mindent hasznosítani és bizonyos tárgyakra nemet mondanak. Azt is vegyük figyelembe, hogy bár nehéz sorsú embertársainkhoz kerül szükségtelenné vált tulajdonunk, a sérült, nem működő tárgyak nem javulnak meg, miután célba értek, és számukra is használhatatlanok lesznek. Ugyanakkor megnyugtatott minket Tóth-Simon Károly, hogy bútorokra mindig szükség van, és sajnálatosan a rászorulók száma is magas. Várólistát vezetnek a mindenkori igényekről, így amikor beérkezik a felajánlás, ők azonnal tudnak közvetíteni.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Nagymamám lakására egy monoki család jött el, segítséggel kiegészülve. Ők vállalták, hogy önköltségen elszállítják a tartalmat: néhányat maguknak, néhányat másoknak. Hogy mennyire széles a tárháza a hasznosítható dolgoknak, arra akkor döbbentem rá, amikor az általam szemétként elkönyvelt, bezsákolt tárgyakat átnézve is találtak hasznosítható kincseket, mint egy sólámpa az asztmás szomszédgyereknek, vagy az elektromos kézmelegítő.

– Király Csaba –

Mit tehetünk?

Ha a kedves olvasó szívesen segítene nehéz helyzetbe került embertársain, felveheti a kapcsolatot személyesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, de elindíthatja telefonon vagy e-mailen keresztül is a folyamatot: 06-46/401-170, miskolc@maltai.hu. Utóbbi esetben meggyorsítja az ügyintézést, ha a felajánló képeket csatol az elvihető tárgyakról.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA