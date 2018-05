Nagyköveti pillantás a hídról Miskolcon

Még a nagykövetre várakozva mondta csütörtökön ­Michelangelo Giacco, a Vodafone vezérigazgató-helyettese, hogy Miskolc a Vodafone második otthona Magyarországon. 2009 júniusában nyitották meg itt telefonos ügyfélszolgálati központjukat. A megérkező nagykövet is meglepődve hallgatta, hogy Miskolcon már több mint hatszáz alkalmazott dolgozik, s így ez a részleg fogadja be a Vodafone Magyarország összes dolgozóinak egyharmadát.

A miskolcit valóban így is kell érteni, hiszen az itt dolgozók elsöprő hányada a városban vagy szűkebb környékén él. A központ folyamatosan fejlődik, többször nyert el különféle kiválósági díjakat, a jövőben pedig tovább halad a digitalizáció útján, kiterjesztve a munkavégzést otthonra is, illetve továbbfejlesztve az ügyfélközpontúságot az adatismeretre alapított tervezéssel. Jelenleg kétszázezer hívást bonyolítanak le egy hónapban, immáron éjszaka is fogadva az ügyfelek megkeresését.

A skót anyanyelvű nagykövet rendkívül jó humorú és közvetlen diplomata, tiszta, szép magyar kiejtéssel fűzte össze mondadója jelentős részét. A kötetlen hangú beszélgetésen, ahol a fiatal miskolci vodafone-osok kérdeztek, szó esett arról, hogy a brexit sem a magyar kinti munkavállalók, sem a hazánkban működő angol cégek számára – mint a Vodafone például – nem jelenthet hátrányt.

A magyar képzett munkaerőt a jövőben is szívesen látják, a nálunk működő angol cégek prosperálását pedig alapvetően a hazánkbeli körülmények határozzák meg. A brexites újraszavazásnak minimális esélyt adott, annak viszont annál nagyobbat, hogy az angol cégek inkább a lehetőséget lássák meg a megváltozó piaci helyzetben. Búcsúzóul szelfiket is készített a nagykövet a vodafone-osokkal, és megcsodálta a Búza téri nyüzsgést, a miskolci panorámát arról az üveghídról, ami a Vodafone két irodarészét ­köti össze a Macropolis legfelső emeletei között.

