Nagyi az interneten várta a pontokat, a szomszédok meg átjöttek gratulálni

Volt, aki házibulin várta szerdán este a felvételi ponthatárokat, volt, akit nyaralás közben ért a ponthúzás éjszakája, de olyan is akadt, aki Miskolc belvárosában kapta az SMS-t, hogy felvették.

Kondás Zsuzsannának, a Földes Ferenc Gimnázium volt diákjának nem kellett nagyon izgulnia, hiszen sejtette, hogy a 448 pontja elég lesz a Debreceni Egyetem orvosi szakára.

– A barátaimmal egy házibulin vártuk a pontokat. Mindenki nagy izgalomban volt. Főleg akkor, amikor este 8 kor nem működött a felvi.hu, de aztán negyed 9 körül már a szülőknek sikerült belépniük, és telefonáltak, hogy sikerült, este negyed 10 körül pedig megérkezett az SMS is, hogy felvételt nyertünk az illető egyetem választott szakára. Minden barátomnak sikerült bejutnia oda, ahová szeretett volna – meséli Zsuzsa a szerda esti izgalmakat.

Segíthetek

Megtudjuk, ő azért számított rá, hogy sikerül az orvosi, hiszen tavaly 418 pont kellett a Debreceni Egyetemen erre a szakra, és tudta, hogy 30 ponttal nem emelkedik a határ. Bár emelés így is volt, most minimum 423 kellett az orvosira. Zsuzsa szerint valószínűleg azért, mert az idén jobban sikerült a jelentkezők érettségije.

– Nyolcadikos voltam, amikor eldöntöttem, hogy orvos szeretnék lenni. Az anyukám inkább a gyógyszerészeti pálya felé szeretett volna terelgetni, és néhány évig én is azt gondoltam, hogy az lesz a jó, de aztán a gimnázium tanárai meggyőztek, hogy válasszam az orvosit. Most pedig izgatottan várom az egyetemi éveket. Tudom, hogy nagyon sokat kell majd tanulnom, de érdekel az orvosi pálya, úgyhogy csak pozitívan tudok rá gondolni. Nem volt könnyű idáig eljutni, hiszen ahhoz, hogy ennyi pontom legyen, két emelt szintű érettségit kellett tennem biológiából és kémiából. Az orvosi pályát nagyon szépnek tartom, hiszen segíthetek majd az embereknek. Nagy előny, hogy nem esek kétségbe, ha például vért látok, vagy ha valakinek fájdalmai vannak – mondja Zsuzsa.

Kicsit fura lesz

Dovák Dorka Horvátországban nyaral, a párjával együtt itt várták a felvételi pontok nyilvánosságra kerülését. Ő a Herman Ottó Gimnázium diákja volt.

– Este 8-kor nagy izgalommal nyitottuk meg a Felvi oldalát. Akkor persze nem működött, mert valószínűleg mindenki azt nézte, de fél 9-kor már használható volt. Megtudtam, hogy felvettek, nagyon boldog voltam. A szüleim rögtön gratuláltak, és a szomszédban nyaraló baráti társaság is, akik átjöttek hozzánk a ponthúzás után, a nagymamáim szintén, akik végig nyomon követték a felvételi menetét. Az egyik nagyim az interneten is jól elboldogul, úgyhogy mindig szólt, ha valami változás történt a felsőoktatási felvételi menetében – sorolja Dorka.

Elárulja, számított rá, hogy felveszik, hiszen nem kevesebb, mint 456 pontja volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezett nemzetközi igazgatás szakra. Tavaly ide 414 pont kellett, az idén 435 volt az alsó határ.

Dorka mesél arról is: kicsit fura lesz, hogy elkerül a családjától. Bár eddig sem a saját lakóhelyén tanult, mert Szerencsről járt be mindennap Miskolcra, a gimnáziumba. A fővárosban szeretne kollégiumban lakni, már meg is nézte a szállást, ami szerinte gyönyörű, és nem drága, havi 19 ezer forint. De ha nem sikerül bejutni, az egyik ismerőséhez költözik albérletbe, aki az egyetem közelében lakik.

– Biztosan más lesz az élet, mint itthon, mindenről magamnak kell majd gondoskodnom. Bár elég önálló vagyok már most is, de bele kell tanulnom a felnőttéletbe is, így 18 évesen – vélekedik Dorka.

Büszke vagyok

Kiss Viktória, aki szintén hermanos volt, a Miskolci Egyetemen tanul majd tovább, emberi erőforrások szakon. Először az édesanyjával, Sélley Andreával tudtunk beszélni, aki úgy fogalmazott: nagyon büszke a lányára a döntése miatt. Érdekelte őt a pszichológia is, szóba került, hogy másik városba menjen tanulni az önállósodás miatt, de az is az érvek között szerepelt, hogy maradjon Miskolcon, hiszen sok fiatal költözik el ebből a városból.

– Végül a gyakorlatiasabb, gazdász szak mellett döntött, ez számomra büszkeség, és az is, hogy a Miskolci Egyetemen tanul tovább – mondja az édesanya.

Viktóriát akkor tudtuk elérni, amikor befejezte a munkát a munkahelyén. Diákmunkát vállalt, mert önköltséges képzésen tanul majd tovább. Mint mondja, a választott szakon olyan magas volt az állami ösztöndíjas pontszám, hogy azt nehéz lett volna elérni. Beírta a Debreceni Egyetem pszichológia képzését is, de végül a Miskolci Egyetem mellett döntött.

– Szerdán este a városban voltam a barátaimmal, de nem a Szinva teraszon a Pont Partyn. Nem a pontszámok miatt izgultam igazán, hanem hogy minden dokumentumot jól töltöttem-e ki és csatoltam-e. Nagyon örültem, amikor fél 9-kor megérkezett az SMS, hogy sikerült – meséli Viktória. Hozzáteszi: tetszik neki a Miskolci Egyetem az egyetemvárosi jellege miatt, és hogy családias intézmény. Szereti Miskolcot, de szempont volt az is, hogy a 11 éves kishúga szomorú lett volna, ha Viktória elköltözik.

– Igazából még nem tudom, melyik pálya lenne a nekem való. Az emberi erőforrások végzettséggel el tudok majd helyezkedni, valószínűleg jó fizetést is kapok, és az alapdiploma megszerzése után még tanulhatok valami mást is – érvel Viktória.

