Nagyhétről reformátusként Miskolcon

A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, amikor Krisztus feltámadását ünnepeljük. Azonban mindezt megelőzi a szenvedéstörténetet felölelő nagyhét. Kedden a Deszkatemplom bűnbánati alkalmán jártunk, ahol Jézus utolsó hét szaván keresztül elmélkedtek bűneiken és Krisztus nagypénteki megváltásán a reformátusok.

– A protestantizmus indulásakor nagyon fontos volt az ellenállás. A szóban is benne van, hogy protestál, ellenáll, tehát valamivel szemben határozza meg magát – magyarázta Almási Ferenc, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztora. – Az egyik méltóság, amivel szembehelyezkedtek a reformátorok, a pápa, mert kimondták, hogy Krisztusnak nincs földi helytartója.

Néhányan viszont szarkasztikusan azt mondták róluk, hogy papíros pápájuk van, mert a református felekezet számára a Szentírás szövege, azaz Isten Igéje kiemelten fontos. Ezért, amikor mi, reformátusok készülünk a húsvétra, akkor is a bibliatanulmányozásra helyezzük a hangsúlyt, akár otthoni elmélkedéseink során, akár bűnbánati istentiszteleteinken.

Lelki böjtöt tartanak

– Gyakran felvetődik a kérdés, hogy szoktunk-e böjtölni, és nálunk ennek milyen szabályai vannak. A katolikusoknál komoly előírások léteznek a húsvét előtti negyvennapos böjtre nézve. Mi protestánsok igyekszünk odafigyelni, hogy a böjtöt ne csak testileg tartsuk, hanem bármi olyasmiről lemondhatunk, ami a mindennapokban nehézséget okoz számunkra és bűnre csábít. A nagyböjti időben szeretnénk több alkalmat szentelni Istennek, hogy közelebb kerülhessünk Hozzá, és az embertársaink felé szolgáljunk. Ha valaki mégis az étrend megváltoztatása mellett dönt, azt általában valakiért felajánlja, mondjuk egy súlyos beteg gyógyulása érdekében. Magyarország több református településére is jellemző, hogy nagypénteken, azon az egy napon egyáltalán nem esznek semmit a hívők – mutatta be a lelkész.

Az újrakezdés lehetősége

– A nagyhét nagyon intenzíven közel hozza Jézus életének eseményeit hozzánk, ezért a húsvétra való lelki felkészülés ekkor a legintenzívebb – tudtuk meg. – Virágvasárnap a jeruzsálemi bevonulás ünnepe, amikor még mindenki dicsőítette Jézust. Nagycsütörtökön történt az utolsó vacsora, amikor a mester utoljára beszélgetett tanítványaival és megmosta a lábukat. Nagypénteken már Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Nagyszombat a csend napja, amikor a zsidó ember semmilyen munkát nem végezhetett. Vasárnap pedig húsvét, amikor az elképzelhetetlen valósággá lett, mert Jézus feltámadt. Mindezt mi, reformátusok is végigjárjuk lélekben. Nemcsak az eseményeket idézzük föl, hanem megpróbáljuk magunkra vonatkoztatni őket. Mindezt aztán a húsvéti úrvacsora tetőzi be. A mi gyülekezetünkben egy évben hétszer élünk ezzel a szentséggel, de néhány helyen már havonta egyszer tartanak úrvacsorát. Kiemelt pillanat, amikor az Úr asztalánál találkozunk, és mindig az újrakezdés lehetősége, amikor megbocsátunk egymásnak, és mi is bocsánatot nyerünk Istentől. Ahogy szemünk előtt látjuk a megtört kenyeret és magunkhoz vesszük a bort, valóban újra átéljük, hogy milyen lehetett a tanítványoknak, és hogy mi magunk is kapcsolatban vagyunk Jézussal – foglalta össze Almási Ferenc.

