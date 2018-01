Nagy rangadó előtt a Vegyész RC

Az élvonal listavezetője, a Vegyész RC Kazincbarcika eddig nem nagyon izzadt meg bajnoki találkozóin, ugyanis a 2017/2018-as bajnokság alapszakaszában valamennyi összecsapását simán hozta. Az észak-borsodiak számára a legnagyobb rang­adónak a Fino Kaposvár elleni mérkőzés számít, és ezen párharcból már megrendeztek volna egy csatát decemberben, ám az M4 sportcsatorna közvetítésre jelölte ki a meccset, így a két alakulat első, barcikai találkája átkerült az új esztendőre, egészen pontosan mára (helyszín: Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont).

Jó játékosok vannak

– Mindig felkelti az emberek figyelmét, ha a Kazincbarcika és a Kaposvár játszik egymással – nyilatkozta Daniel Oravec, a borsodiak szlovák szakvezetője. – Ez most sem lesz másképp, hiszen mi, a jelenlegi listavezetők fogadjuk a regnáló bajnokot. Ahogy már mondtam korábban is: itthon nem lehet más célunk, csak a győzelem, ezért harcolnunk kell, szurkolóink pedig ott lesznek mögöttünk, amit nem szabad elfelejtenünk. Szerencsére nemrég volt két komoly nemzetközi mérkőzésünk, az edzéseken pedig a srácok mindent kiadtak magukból. Vlado Milevnek kisebb sérülése volt, ezért volt haloványabb a teljesítménye Zágrábban, de most már ő is rendben van. A Kaposvárnak vannak jó játékosai, elég csak Nagy Pétert megemlíteni, de mi felkészültünk az ellenfélből. Remélem, sikerül egy szép győzelemmel meghálálni szurkolóink bizalmát.

A mérkőzés mindig nagy érdeklődésre tart számot, ezért valószínű, hogy akár telt ház is lehet a Don Bosco Sportközpontban, ahol a nézők térítésmentesen nézhetik meg a rangadót.

Komoly szándékok

A VRCK ezt megelőzően még az óévben lépett pályára, Zágrábban vívott két összecsapást a Közép-európai Ligában. Az első, kassaiak elleni meccsen a Vegyész egyik átlója, Árva Milán 1 pontot szerzett, viszont a második csatán (amikor Szabó Dávid pihent) 14 pontot szorgoskodott össze.

– Minden edzésen úgy készülök, hogy a következő mérkőzésen pályára lépek – fogalmazott Árva Milán. – Örülök, hogy lehetőséget kaptam a Mladost Zagreb ellen, remélem, a jövőben is meg tudom hálálni az edzőm bizalmát. Ha én játszom, ha nem, a legfontosabb mindig a csapat sikere. Most jó formában vagyunk, amit szeretnénk a Kaposvár ellen is megtartani. Tudjuk nagyon jól, hogy nem lesz könnyű dolgunk a bajnoki címvédővel szemben, de komolyak a szándékaink továbbra is. Az biztos, hogy a somogyiak mindent meg fognak tenni a győzelemért, igazi csatára számítunk. Bízom magunkban, a szurkolóinkban, remélem, telt ház előtt léphetünk pályára.

Gyűjtés az állatokért

A találkozó előtt egy gyűjtést szervez a klub, méghozzá a Szurkolók az állatkínzás ellen nevű Facebook-csoport részére. Arra kérik a drukkereket, amennyiben tudnak, vigyenek a mérkőzésre különböző, állatok számára hasznos dolgokat (konzervet, pórázt, pokrócot, nyakörvet, macskaalmot stb.), amiket az önkéntesek a helyszínen át tudnak venni. A szervezetet természetesen pénzfelajánlással is lehet segíteni. A klub egy kutyaóllal kezdte a támogatást.

