Nagy kócsagok a Szinva-patakban

Láttuk mi is, olvasóink is szóltak, a közösségi médiában is fellelhető, hogy madarak tanyáznak a Szinva-patak egyes szakaszain a Tiszai pályaudvartól a belvárosig, de láttak szárnyasokat a Győri kapu környékén és Miskolctapolcán, a Hejőben is. Sokan gólyának titulálták, de nem az. Lapunk szakértőjétől, Lehoczky Krisztiántól tudjuk, a madár neve nagy kócsag.

Nincs baja, nincs szüksége mentésre a madárnak.

Lehoczky Krisztián

Nem gólyák

– Ott állt a kócsag a Szinva-patakban az Arany Corvinnál lévő szakaszon. Többen hívtak, üzentek, hogy a madár meg fog halni – mondta lapunknak Lehoczky Krisztián, a mályi madármentő állomás vezetője, aki csütörtökön is megnézett egy madarat a miskolci belvárosban. – De nincs semmi baj, nincs szüksége a madárnak mentésre. Ott áll és vadászik. Teljesen normális, hogy egy nagy kócsag most Magyarországon van. Sokan gólyának gondolták, de nem az. Ugyanakkor nem kell megijedni, normális, hogy itt van. Sőt! Ha megyünk a Hortobágyra, százasával állnak a szántóföldön kócsagok. A Szinvában is vadásznak: a pisztrángosból „kiszabadulnak” néha kisebb halak, azokkal táplálkoznak, de akad nekik más is végig a Szinván.

A Wikipedia szerint a nagy kócsag nagyobb termetű, társas gázlómadarak közé tartozik, halakat, kétéltűeket, vízi rovarokat, kisemlősöket fogyaszt a többi gémféléhez hasonló, kivárásra és villámgyors lecsapásra épülő vadászstratégiájával. Alapvetően magányosan táplálkozik, bár nagy bőség esetén több példány is összeverődhet. A hozzáértők szerint rövid távon vonuló madár, hazánkban februártól novemberig figyelhetjük meg. Az állomány egy része rendszeresen áttelel; az utóbbi időben mind többen. A 19. században megtizedelt madarak állománya Magyarországon növekszik. A nagy kócsag eszmei értéke 100 ezer forint. Hogy honnan lehet még ismerős? Igen! Az 5 forintos érme hátulján is ez a faj látható.

Egy érdekességre is felhívta figyelmünket olvasónk, Fekete Olivér. Mint munkatársunknak elmondta, a nagy kócsag legtávolabbi megkerülése (előkerülése) több mint 2000 kilométerre, Portugáliában volt, míg a legidősebb gyűrűs madár közel 16 esztendős volt.

ÉM-JLI

