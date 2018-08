Nagy István: a magyar lovassport történetének legnagyobb beruházása valósult meg Szilvásváradon

Nagy István elmondta, hogy a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban, a Kincsem Nemzeti Lovasprogram keretében mintegy 6,8 milliárd forintból megvalósult beruházássorozattal elindul egy folyamat, melynek középpontjában a ló és a lovaglás megszerettetése, a lovassport tömegbázisának szélesítése áll.

Szilvásvárad a honi lótenyésztés ikonikus jelképe, a lipicai pedig a világon egyedülálló lófajta – fogalmazott. A magyar lovassport sikerei nagyrészt e lófajtának köszönhetők, így megérdemli, hogy méltó és a jövő sikereit megalapozó infrastruktúrát kapjon, melyet egy látványos programokkal és lovasshow-val kísért családi nap keretében szombaton adnak át – tette hozzá Nagy István.

Jelezte: az agrártárca célja az iskolai lovagoltatás népszerűsítése, fejlesztése, támogatása. A minisztérium olyan tervet készít, mely nem csupán a lipicai fajta fenntartására, de a magyarok számára fontos lovassportokhoz való hozzáférés bővítésére is biztosítja a szükséges forrásokat. Dallos Andor, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója közölte: a lovasközpont fejlesztése közel 10 hektáron, három ütemben, négy év alatt valósult meg. Megújult a 650 néző befogadására alkalmas fedeles lovardakomplexum és a felvonulási terület. A beruházások legjelentősebbike a nagy lovaspálya 3,6 milliárd forintos korszerűsítése volt. Szólt arról is, hogy a fejlesztések a lovassportok fejlődésének előmozdítása és eredményességének javítása mellett pozitív hatást gyakorolnak a lótenyésztésre és a környék idegenforgalmát is tovább élénkítik. Emlékeztetett: Szilvásvárad 1950 óta a lipicai lótenyésztés hazai fellegvára, ma az állami ménesgazdaság európai összehasonlításban is előkelő helyet foglal el.

-MTI-

