Nagy gond a kutyapiszok Miskolcon

Telente gyakran hallani, hogy csak környezetbarát sóval lehet a járdát sózni. A sima só rongálja vagy kiégeti a növényzetet. Elhiszem, de mi van a kutyapiszokkal? Az nem teszi tönkre a növényzetet? Én nem vagyok kutyaellenes, de ami itt megy, az felháborító. Sok gazdi nem törődik azzal, hogy a kutyája hova piszkol. Van, aki összeszedi, de több, aki nem. Szegény állat egész nap be van zárva, amikor a gazdi lehozza, oda piszkol, ahova épp sikerül. Van, amikor a lépcsőházban, a kapuban végzi el a dolgát. A játszótérre nem lehet leengedni a gyerekeket, mindenhol ott a kutyapiszok. Még a járdán is. A házfelügyelő, takarító hiába tartja rendben a járdát, a kutya a járdára kaparja a földet, télen a havat. Persze szólni nem szabad, mert még ők vannak megsértődve. A földszinti lakók szenvednek a legtöbbet, mert egyesek az ablakok alá viszik a kutyát piszkolni. S még ha a kutyagumit össze is szedi, mi van a pisivel? Azt nem lehet összeszedni. Nyáron a nagy melegben büdösödik, ablakot nem lehet nyitni. Meddig kell még eltűrni? Miért nem járnak ellenőrök? Ha egy-két tulajdonost megbüntetnének, meggondolnák, hogy összeszedik-e a kutyagumit vagy otthagyják. A polgárőrök járnak a fő úton, miért nem jönnek be a Stadion és Fazola utcára?

