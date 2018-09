Nagy csatában veszítettek a Jegesmedvék

Története során először vívott hivatalos liga-, vagy bajnoki mérkőzést a kassai, csaknem 8500 fő befogadására képes Steel Arénában a Jegesmedvék csapata. A megilletődöttség pedig látszott… Az 1. percben Kiss D.-t arcon és gyomron találták, aztán letámogatták a jégről. A 3. percben McDowell a kék vonal közeléből célzott, lövését pedig Suja segítette a jobb alsó sarokba (1-0). A 8. percben ugyancsak Suja jeleskedett. Elszaladt a jobb oldalon, majd éles szögből Duschek mellett a kapuba lőtt (2-0). Ezután összekapta magát a vendégcsapat, amely igyekezett elől zavart kelteni, Habalnak így többször kellett közbeavatkoznia.

Bátortalanul

Vojtkó kiállítása végződött balul a 17. percben, ezt követően Dudás erőteljes, 12 méteres bombával vette be a hálót (a Macik portása az előtte állóktól szinte semmit nem láthatott). A 3–0-ás hátrány elvette a piros-fehérek kedvét, a miskolciak beszorultak, gyakran elveszítették a korongot, védőharmadukban pedig nehéz pillanatokat éltek át a nagyon jól kombináló kassaiakkal szemben. A DVTK tagjai fizikálisan is alárendelt szerepet játszottak, arról nem is beszélve, hogy rendkívül bátortalanul akcióztak.

A második harmad – ez is ritkaság – hazai tilos felszabadítással kezdődött, a bulik pedig többnyire kassai korongszerzéssel végződtek. A 24. percben kettő az egy ellen vitték a ketrecre a játékszert a „szomszédok”, de túlkombinálták ziccerüket. A vendéglátók jól éltek a palánk adta lehetőséggel, akárcsak gyorsaságukkal. Azzal is gyakran éltek, mint a kanadaiak: belőtték a korongot a támadó harmadba, majd rákorcsolyáztak. A vendégek két kisbüntetése öt a három elleni játékot eredményezett, ebből pedig megszületett a negyedik kassai találat, amelyet Soltés balról, három méterről jegyzett (4-0). Ezt követően kétszer is elcsúsztak a jégen a HK védői, a második szabad korongra Kulmala csapott le és középtávolról szépített (4-1). Érdekes volt megfigyelni, hogy a szlovákok különösen akkor éltek az ütőfelszedéssel, amikor kiszorított helyzetben korcsolyáztak. A 34. percben Galanisz több cselt és testcselt mutatott be, ezek után szembe találta magát a kapuval, de nem tudott lámpát gyújtani. A hajrá álomszerű volt: a 38. percben a kassaiak vétettek hibát kapujuk előtt, elhagyták a korongot, amelyre Loiseau csapott le és közelről Habal mellett a jobb sarokba passzolt (4-2). Az üzlet beindult, a második szünet előtt ismét faragott hátrányából a Diósgyőr, Láda B. éltette tovább a reményt (4-3).

Az utolsó felvonás eleje kiegyenlített volt, itt is, ott is akadtak egyéni, góllal kecsegtető villanások. Teljesen nyílttá vált a harc és ez felért a sorait rendező Jegesmacik dicséretével.

Összeverekedtek

Az 50. percben Galambos középről, öt lépésről emelt a jobb felső sarokba (5-3), válaszul a vendégek tűzijátékot rendeztek a hazai kapu előtt, a gól azonban elmaradt. Ezután jött egy kiadós nézeteltérés, verekedéssel, dulakodásokkal, két-két kiállítással. Az i-re Netik tette fel a pontot (6-3).

Ma 18 óra 30 perckor kezdik a jégcsarnokban a DVTK ­Jegesmedvék – 20 HK Orange ­meccset.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: HK Kosice vs. DVTK Jegesmedvék 6-3 (3-0, 1-3, 2-0)

Kassa, 4238 néző. V.: Konc, Stefik – Gajan, Smrek (valamennyi szlovák).

HK Kosice: HABAL – Lendák (1), Dudás 1, KAFKA (2), Bropney, Netik 1 – PRETNAR (2), Koch (1), NAGY (2), SUJA 2, Spilár (1) – McDowell (1), Pulli, Soltés 1 (1), Galambos 1, Hascák (1) – Cízek, Zitny, Klíma, Krajnák, Hricina – Skorvánek (kapus). Vezetőedző: Roman Simícek.

DVTK Jegesmedvék: Duschek – Szirányi, T. Slovák, Miskolczi (1), Galanisz, Magosi (1) – Crawford, Kiss D., Pance, KULMALA 1 (1), Somogyi – Rusk, Milam, Harrison, Vas, LOISEAU 1 – LÁDA B. 1, Vojtkó, Ritó, Hájos, Vincze – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 4 perc, +10 perc fegyelmi (Dudás), ill. 16 perc, +végleges fegyelmi (Rusk).

Roman Simícek: – Nagy előnyünk után kiengedtünk és a kiváló miskolciak felzárkóztak. Az utolsó harmadban is keményen kellett küzdenünk a sikerért.

Glen Hanlon: – Nagyon rosszul kezdtünk és ez rányomta bélyegét a mérkőzésre. A második harmadban megmutatta igazi arcát a csapat, és remek gólokat szereztünk. Az emberhátrányos helyzeteinkből építkezett az ellenfelünk és ez döntőnek bizonyult.

