Nagy átalakuláson megy keresztül a Miskolci Vénusz

A 2012-ben bajnokságot nyert Miskolci Vénusz NB I-es női futsal csapata az előző pontvadászatban a 6. helyen zárt. A lányok két hete már dolgozgatnak, de nem igazán bő a keret, ugyanis a csapat még kialakulóban van.

Jó szemlélet

– Igen, nagy átalakulás közepén vagyunk, tartunk, még nem teljes a keretünk, az biztos, hogy sok fiatal játékosunk lesz, akiknek a beépítéséhez idő kell – árulta el Juhász Viktor klubelnök, aki mindezen miatt úgy nyilatkozott, hogy a cél a 2018/2019-es évadban a biztos bennmaradás elérése, de kellemes meglepetést sem tart kizártnak.

Az előző szezonbeli keretből Szőke Zsuzsanna befejezte pályafutását, Váradi Cintia külföldre ment dolgozni, és Bernáth Csilla helyzete is kérdéses. A máshol folytatók táborába tartozik Skaliczki Kitti, Palakovics Laura, illetve Tamók Rebeka. Elvileg marad a klubnál Miliczki Noémi, biztos, hogy vénuszos lesz a továbbiakban is Kovács Aliz, Galambvári Gréta, Bunda-Tóth Panna, Almási Ildikó, Putnoky Zita és Ádám Anna.

– Tizenkét fős keretet tervezünk, három játékost, Lovász Emmát, Tirpák Zsanettet és Szunyogh Nikolettát felhoztuk az utánpótlásból – sorolta Juhász Viktor. – Elképzelhető, hogy két év kihagyás után – amelyet munkával töltött – visszatér hozzánk korábbi játékosunk, Rondzik Júlia is. Jöhet még további négy futballista, környékbeli kluboktól.

A női NB I startja várhatóan szeptember 22–23-án lesz. Az edző személyéről korábban és most is azt mondta lapunknak Juhász Viktor, hogy Uray Attila marad a kispadon. A tréner nagypályán, a férfiaknál az NB III-as Tállya KSE szakvezetője is, ami nem okoz problémát, viszont azzal gond lehet, hogy a jövőben csak vasárnap lehet majd meccset rendezni a harmadik vonalban – ami ütközhet a Vénusz összecsapásaival.

– Uray Attila jó szemléletet hozott az egyesülethez, ami példa értékű lehet, meg voltam elégedve a szakmai munkájával – közölte a klubelnök.

– Bízunk abban, hogy erre a helyzetre lesz valamilyen megoldás, olyan, ami mindenkinek megfelelő. Az biztos, hogy Attila mind a két munkáját szereti csinálni.

A Magyar Kupáról

A nőknél a 8 NB I-es csapat mellett a 15 másodosztályú vesz részt, így alakul ki a 23 fős mezőny. Az első fordulóban négy csapatot kiemelnek, az előző évi Final Four eredmények alapján: a címvédő Tolna, a döntős Hajdúböszörmény és az Astra. A negyedik csapat a Ricsilla lenne, de nem neveztek, így helyettük a bajnokság negyedik helyezettje, a Szekszárd lesz még kiemelt. A maradék tizenkilenc alakulat kiemelés nélkül kerül a kalapba, ahonnan öt csapat erőnyerő lesz, míg a maradék 14 együttest 7 párba sorsolják, ahonnan a 7 továbbjutó kerül a legjobb 16 közé és csatlakozik a 4 ­kiemelt és az 5 erőnyerő közé. MI

Tények

A női NB I mezőnye: Astra, Hajdúböszörményi TE, Kalafa SE, Miskolci Vénusz, Szekszárd, Gyulai Amazonok, Tolna, TFSE.

A bajnokság dobogóját célozta meg a DVTK női-labdarúgócsapata Miskolc - A hétvégén elkezdi a bajnokságot a DVTK női-labdarúgócsapata. A piros-fehér hölgyek tavaly bronzérmesek voltak a bajnokságban, ezüst­érmesek a Magyar Kupában, így aztán elég magasra tették azt a bizonyos lécet. A gárda tegnap tartotta évadnyitó sajtótájékoztatóját, amelyen Fórizs... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA