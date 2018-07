Nagy a felelősség, kevés a fizetés, de Dávid és Eszter maradnak a pályán

Az utóbbi hetekben többször írtunk arról, hogy megyénkben is nagy a pedagógushiány. A közalkalmazotti állásportál adatai szerint jelenleg 300 óvodapedagógust, tanítót és tanárt keresnek az önkormányzati és állami intézményekbe. Az érdekvédők szerint aggasztó a helyzet, hiszen a pedagógusok többsége 50 év feletti, a fiatal utánpótlás pedig késik. Azért mégiscsak vannak fiatalok a pályán, őket kérdeztük, ők vajon miért akartak tanárok lenni?

Mindössze ketten

Most tanul matematika-fizika szakos tanárnak a Debreceni Egyetemen Taricska Dávid, aki az Avasi Gimnázium diákja volt. Ő megdöbbentő számokat és tényeket árult el lapunknak. Az egyetemen összesen ketten vannak matematika-fizika szakos tanári képzésen. Eredetileg négyen voltak, de ketten átmentek a villamosmérnökire, mert azt mondták, hogy ott feleannyi idő alatt szereznek alapdiplomát, és a kezdő fizetés is sokkal jobb mérnökként, mint pedagógusként. Többen tanulnak matematika-angol szakon, ők viszont azt tervezik, hogy nem iskolában helyezkednek majd el, hanem inkább a gazdaságban a jobb lehetőségek miatt. Dávid azonban maradt. Mint fogalmazott, gyerekkori álma volt, hogy tanár lehessen. Családjában nincsenek pedagógusok, inkább egy kicsit le is akarták beszélni elképzeléséről.

– Úgy érzem, hogy egyre kevesebb olyan tanár dolgozik az iskolákban, akik hivatásszerűen végzik a munkájukat, és akik nem csak a tananyagról beszélnek a diákokkal, hanem az élet más dolgairól is. Pedig a tanári pálya az egyik legszebb hivatás, hiszen mi neveljük a jövő generációját – fogalmaz Dávid. Véleménye szerint a tanárképzés nem elég színvonalas, a tanári ­fizetés rendkívül alacsony, mert a pedagógus-bértáblát nem igazították a minimálbérhez.

– Egyik csoporttársam sem akar 500 ezer forintos fizetést, de 6 év tanulás után kevés a 130 ezer nettó. Én azonban ezek ellenére is kitartok a tanári pálya mellett. Ebben erősített meg az elmúlt félévben a 30 órás gyakorlat is – összegez Dávid.

A sikerek kárpótolják

Vazsita Eszter három éve tanít a Herman Ottó Gimnáziumban magyart és angolt. Azt meséli, hogy családi indíttatás és a középiskolában szerzett élmények terelték a pályára.

– Több húgom is van, és én mint a nagy nővér, sokszor tanítgattam őket. Ez meghatározó élmény volt az életében. De az is, hogy a Herman Ottó Gimnáziumba jártam, és ott csodálatos tanáraim voltak. Igazi tanáregyéniségek, akik nagy hatást gyakoroltak rám, és óriási szerencsémnek érzem, hogy ebbe az iskolába jöhettem vissza dolgozni – mondja Eszter. Hozzáteszi: pályaválasztáskor persze latolgatott, hiszen számba vette a tanárság nehézségeit, és hogy pályakezdőként nem lesz túl sok a fizetése. Végül a pozitívumok többet nyomtak a latban. Eszter megjegyzi azt is, hogy a tanárképzés nem készít fel minden eshetőségre. Például a diákokkal való konfliktuskezelésre. Azonban a gyerekek ­gyarapodó tudása és sikerei mindenért kárpótolják a pedagógust. Megtudjuk, a pályakezdők fizetése valóban nem túl magas, gyakornokként nettó 125 ezer forint, Pedagógus I. kategóriában (Eszter már ebben van) nettó 160 ezer forint. És a felelősség is nagy, hiszen a tanár több 100 diák szellemi fejlődéséért aggódik: sikerül-e a nyelvvizsgájuk, az érettségijük, felveszik-e őket egyetemre.

– Engem a sikerélmény mindenért kárpótol – fogalmaz a fiatal pedagógus.

Végeznek az ösztöndíjasok

Az elmúlt héten az Emberi Erőforrások Minisztériumának küldtünk kérdéseket a pedagógushiánnyal kapcsolatban. Többek között a következőket válaszolták: „Az átlagosan 50 százalékos pedagógus-béremelés és ösztöndíjak hatására 30 százalékkal nőtt a pedagógushallgatók száma a felsőoktatásban, egyre több fiatal látja kiszámíthatónak, vonzónak a pedagógusi pályát. Az idei tanévben végeznek az első olyan hallgatók, akik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programból külön ösztöndíjban részesültek, cserében vállalták, hogy állami fenntartású köznevelési intézményben fognak elhelyezkedni. Jelenleg több mint 2000 hallgató vesz részt a programban”.

Angoltanárból 24 kellene

Körülnéztük a közigazgatási állásportálon, vajon milyen tanárokat keresnek jelenleg is a megyénkbeli oktatási intézmények. Kiderült, nagy hiány van matematika-tanárból.

Az iskolák keresnek 12 matematika-bármely szakos, 5 matematika-fizika szakos, 1 matematika-kémia szakos és 2 matematika-informatika szakos pedagógust. Angoltanárból még több kellene, hiszen 24 angoltanárnak hirdettek állást.

Ezenkívül az intézmények keresnek 1 angol-német és 1 angol-ének szakos tanárt.

Némettanárból pedig 5 hiányzik megyénk iskoláiból, tanítóból 59, óvodapedagógusból pedig 72.

