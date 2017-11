Nagy a boldogság Mogyoróéknál, végre hazavihették a kicsi Lilit

Nem is tudom mi lett volna velünk az egyesület nélkül.” Vaszlik Anikó

A két hónapos Lili nyugodtan fekszik édesanyja ölében és jóízűen issza a tápszert cumisüvegéből. Az édesanya, Anikó azt meséli, nagyon jó baba, végigalussza az éjszakát, és nappal sem nyűgösködik. Mindkettőjüknek szokniuk kell még az új helyzetet, hiszen a pici születése óta szerdán jöhetett haza először.

Idősebb testvérei szeretettel ülik körül édesanyjukat és Lilit, rég volt a családban ilyen pici baba, és hogy hazajöhetett, az kész csoda. Lili ugyanis nem betegség miatt maradt távol eddig, hanem azért, mert a család rossz lakhatási körülményei miatt nem engedte őt haza a gyámhatóság. Most azonban a nagyszobában jó meleg van, duruzsol a kályha. Szekrény, ágy, kis­ágy, asztal, szék, szőnyegek és függöny, minden megvan, ami egy rendes lakásba szükséges.

Teraszból szoba

A Magashegyen élő Mogyoró családnál jártunk pénteken. Róluk tanévkezdéskor írtunk először, amikor a Vöröskereszt iskolatáskákkal és tanszerekkel segítette a nagycsalád iskolás gyermekeit. Elkelt a segítség, hiszen Lilivel együtt most már 6 gyermeket nevelnek a szülők. Akkori riportunkat olvasta Ináncsi Gergely, a Zsófi-Reményvár Egyesület elnöke, és az első gondolata az volt, hogy segíteni kell a családnak.

– Nem is tudom, mi lett volna velünk, ha az egyesület nem támogat minket. Akkor biztos, hogy nekünk végünk – mondja hálás tekintettel Anikó. Elmeséli, a ház a sajátjuk, tartozásuk nincs, de kevés pénzből élnek, épp csak élelemre futotta. Lili pedig azért nem jöhetett haza, mert nem volt elég lakótér (négyzetméter) a házban. Ezt próbálták úgy növelni, hogy a teraszt zárttá tették különböző deszkákkal, falapokkal, ami épp volt otthon, de ez nem igazán felelt meg az elvárásoknak.

És akkor jött az egyesület. Erről már Ináncsi Gergely mesél, aki elkísért bennünket a Mogyoró családhoz.

– Nemcsak a riportot olvastam, hanem egy Facebook-bejegyzést is, amelyben egy édesanya segítséget kért kisfia egyik óvodástársának, akik nehéz körülmények között élnek. Kiderült, hogy a rászoruló kisfiú épp a Magashegyen élő családhoz tartozik. Amikor megismerkedtem a szülőkkel és a gyerekekkel, megtudtam, hogy nemcsak a szegénység a problémájuk, hanem az is, hogy a szülők nem hozhatták haza az augusztus végén született csecsemőjüket a rossz lakáskörülmények miatt – idézi fel a történteket az elnök.

Hazahozták Lilit

Szinte hihetetlen, de néhány hét alatt közös összefogással csinos kis otthont sikerült varázsolni a szegényes házikóból. Egy vállalkozó OSB-lapokat és szigetelőanyagot ajánlott fel, ennek segítségével a teraszt szobává alakította a család. A gyerekeknek ruhát és tartós élelmiszert vitt az egyesület, majd bútorokkal rendezték be a házat. Kerítettek ágyakat, szekrényt, asztalt, székeket, szőnyeget és függönyt, mindent, ami a normális élethez kell. A kisbabának szükséges holmikat is beszerezték.

Előtte azonban kifestettek, és már csak a takarítás volt hátra. Ezen a héten hétfőn tartott szemlét a családnál a védőnő, a családsegítő és az esetmenedzser, akik elismerően nyilatkoztak: várakozáson felül sikerült rendbe tenni a házat és megteremteni a megfelelő körülményeket a gyerekeknek. Ami pedig a legnagyobb siker, hogy szerdán a két hónapos kisbaba is hazakerülhetett. Az egyesület továbbra is segíti a családot: a baba ápolásához szükséges szereket biztosítja, sőt a héten kaptak egy felajánlást, aminek segítségével 400 darab pelenkát és törlőkendőt tudnak majd vásárolni. Egy miskolci étterem jóvoltából pedig a család minden szombaton 7 adag ebédet kap.

És Gergely tovább tervezget. Tavasszal szeretné segítőivel lefesteni az új szoba külső falát, hiszen így az eső tönkreteszi. Anikótól pedig azt kérdezgeti, mire van még szükségük.

– Gyümölcsöt majd hozok a gyerekeknek – ígéri.

Szobák és gyerekek

Anikó örömmel mutatja meg a most már 3 helyiségre bővült házukat. A volt előtérből is szoba lett, itt a 12 éves Dávid alszik. A teraszból kialakított szoba a két nagylányé, Viviené és Dorináé. A konyha ideiglenes helyre került, a volt kamrába, de tavasszal a főzésre is találnak ennél megfelelőbb helyet. Az udvaron ruhák sokasága, Dorina épp mos, ez az ő feladata. Az apa, Árpád barkácsol valamit fiával, körülöttük legalább 20-25 tyúk szaladgál és vagy 10-15 liba és kacsa. Nagy a család, szükség van a jószágokra.

