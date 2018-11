Tokióban felülmúlhatják Riót

A Papp László Sport­aréna zárónapján egykori kiválóságokat is köszöntöttek és ajándékoztak meg. Köztük volt Repka Attila, a diósgyőriek olimpiai bajnoka, a kötöttfogású szakág edzője (aki Sike András szövetségi kapitány segítője) és Deák-Bárdos Mihály, a Miskolc Városi Sportiskola szakmai vezetője, hajdani sokszoros olimpikon és világbajnoki ezüstérmes.

Hamarosan kezdődik a kvalifikációs időszak, a puszta kijutás sem lesz egyszerű művelet.” Deák-Bárdos Mihály

Könnyű és nehéz

– Négy napot töltöttem a vébén, ahol nagyon jó benyomásokat szereztem – kezdte Deák-Bárdos Mihály. – A méteres serleget, amit kaptam, versenyzői életművem elismeréseként könyveltem el. A harminc világversenyemen tizenegy érmet gyűjtöttem és fejből magam sem tudom, hogy mindezt hány helyezéssel sikerült „megfejelnem”. Ami az eredményeket illeti: a szabadfogásúak a vártnál gyengébben szerepeltek, és két évvel a tokiói olimpia előtt ezt jókor jött figyelmeztetésnek vehetjük. A kötöttfogás azonban hozta magát: az egy aranyérem, a két ezüst és az egy ötödik helyezés a várakozásoknak megfelelő, bár hozzáteszem: kis szerencsével öt érmet is kiharcolhattunk volna. A vb-n mindenki feltette ötkarikás szemüvegét, mert az idő fogy, közeleg a Japánban sorra kerülő ötkarikás viadal. Rio de Janeiro-ban köztudottan nullások voltunk, egyetlen érmet sem vehettünk át, ez a Távol-Keleten nem ismétlődhet meg. Hamarosan kezdődik a kvalifikációs időszak, a puszta kijutás sem lesz egyszerű művelet, hiszen súlycsoportonként csak tizenhatan léphetnek szőnyegre. Osztom a szakma véleményét: Tokióban majd könnyebb jól szerepelni, mint oda kijutni.

Mindig benne van

– Nekem annyi serlegem van otthon, hogy már egy másik házat kell vennem, máskülönben lassan nem tudom elhelyezni az ereklyéimet – vette át a szót nevetve Repka Attila, a barcelonai játékok 68 kilós kötöttfogású „győzője”, akit futballnyelven szólva sokan Sike András pályaedzőjének hívnak. – A szándék nemes és megtisztelő: esetemben is harminc évet ismertek el, ebben csak az a szörnyű, hogy villámgyorsan rohant el ez a három évtized. A serleg arról árulkodik, hogy nem felejtettek el és a szövetségtől még írásban is megkaptam, hogy a műfaj hálás nekem a szolgálataimért. A világbajnokságon a kötöttfogás megtette azt, amit megtehetett, most előre tekintünk és már látjuk Tokiót. A magyar birkózásban mindig benne van az aranyérem, csak az a kérdés, hogy kijön-e a pillanatnyi forma, vagy sem. A 2020-as tornán csak hat súlycsoportunk lesz, szemben a vébé tíz kategóriájával. Magam legalább négy kijutóval számolok és aki elrepülhet Japánba, ott éremeséllyel veszi majd fel a harcot. Bíztató, hogy sok fiatalunk is van, a reménységeink beéréséhez pedig éppen elegendő a hátralevő idő. A mostani teljesítmények láttán bizakodó vagyok, és vallom: sportágunk számára 2016 és Brazília csak kisiklást hozott, a szigetországban be fogjuk bizonyítani, hogy a birkózás évtizedek óta nem véletlenül sikersportágunk.

ÉM-KT

Emlékeztető

A budapesti vébét három szakágban: férfi szabadfogásban, női szabadfogásban, valamint férfi kötöttfogásban rendezték, szakáganként tíz-tíz, összesen harminc súlycsoportban. A versenyen több mint száz ország, kilencszáznál több birkózója mérte össze erejét. A magyar mérleg, szabadfogás: egy ötödik hely, nők: egy bronzérem és két ötödik hely. Kötöttfogás: egy világbajnoki cím, két ezüstérem és egy ötödik hely.

