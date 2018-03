MVSI: Négy érmet nyernének az úszó ob-n

A Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) sportolói közül a felkészülés hajrájában betegséggel küzdő Vécsei Réka, valamint Sztankovics Anna is dobogóra vágyik a Magyarország idei felnőtt úszóbajnokságán, melyet szerdától szombatig Debrecenben rendeznek meg.

Meghatározó volt

– Az elmúlt közel egy évben is próbáltam nagyon keményen tréningezni, a napi két gyakorlás során összesen 12-14 km-t teljesítettem, így úgy érzem elvégeztük a munkát, melyben meghatározó volt a háromhetes válogatott edzőtábor is – mondta Vécsei Réka, aki tavaly, 15 évesen úgy robbant be az országos bajnokság felnőtt mezőnyébe, hogy két mellúszó számban is maga mögé utasította a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát, begyűjtve két bajnoki címet. – A nemrégiben, Miskolcon megrendezett Víz világnapi nemzetközi úszóversenyen éreztem, hogy jó állapotban vagyok, így bizakodóan várom a bajnokságot. Kicsit izgulok, de ez reményeim szerint a szerdai első vízbeugrásnál elmúlik majd. Ezen a napon egyébként 100 mellen és 50 m gyorson állok rajtkőre. Csütörtökön jön a 200 m vegyes, pénteken a 200 m mell, majd szombaton az 50 m mell. Idén is szeretnék minél közelebb kerülni az aranyéremhez, a dobogóhoz. 50, 100 és 200 méter mellen legkomolyabb vetélytársamnak a győri Sebestyén Dalmát és klubtársamat, Sztankovics Annát tartom. Az ob után gőzerővel készülök tovább az ifjúsági Európa-bajnokságra, melynek július elején Helsinki ad otthont. 100 és 200 m mellen „A”-szintes időm van, melyen remélhetően tudok még faragni. Már csak azért is, mert a kontinensvetélkedő után hirdetik ki az októberi, Buenos Aires-ben rendezendő ifjúsági olimpiára utazó magyar csapatot. Egyéniben, vagy váltóban szeretnék én is tagja lenni a 4-4 leány és fiú alkotta válogatottnak!

Új metódussal

A kétszeres olimpikon, mellúszó-specialista Sztankovics Anna, aki tavaly augusztusban csatlakozott az MVSI-hez rövidpályás országos bajnokként, szintén éremesélyes a hajdúsági megyeszékhelyen.

– Januártól az eddigitől teljesen eltérő metódus szerint készültünk – hangsúlyozta Sztankovics Anna. – Az elmúlt 14 évben az állóképesség kapott kiemelt hangsúlyt az edzéseimen, év elejétől viszont a gyorsaság fejlesztését helyeztük előtérbe. Mivel élesben még nem tudtuk felmérni, hová sikerült eljutnunk, miként vált, vagy válhat be ez a módszer, most fogjuk először tesztelni. Jó lenne, ha pozitív módon köszönne vissza a váltás, mely értelemszerűen meghatározhatja a további munkát. Úgy gondolom, hogy a dobogós helyezés elvárható tőlem Debrecenben, de ehhez vetélytársaimnak is lesz némi hozzászólásuk. Idei nagy célom, hogy kijussak az augusztusi felnőtt Európa-bajnokságra. Jó lenne már most jól úszni, de ha nem sikerül, június végéig még bejöhet egy újabb olyan verseny, ahol teljesíthetem a kvalifikációs szintet.

Kíváncsi az edző

– Több oldalról is kíváncsian tekintek a bajnokság elé – fogalmazott Sajgó László, az MVSI edzője. – Kíváncsi vagyok arra, hogy Vécsei Réka, a nagyszerűen elvégzett munka után, de sajnálatos módon a hajrában, a formába hozás utolsó fázisában elszenvedett, három napon át tartó 38,5 fokos lázzal kísért vírusfertőzéséből felépülve, hogyan teljesít? Rékával kapcsolatban azt is kiemelt feladatomnak éreztem, hogy címvédőként levegyem róla a terhet. Kíváncsi vagyok arra, hogy Sztankovics Anna az új felkészüléssel milyen eredményekre lesz képes? Az is kíváncsiságra ad okot, hogy vajon a korosztályos bajnok Esztián Petra 12 évesen miként debütál 50 méteres medencében a felnőttek között? A novemberi rövidpályás ob-hoz hasonlóan azt a célt fogalmaztam meg versenyzőink felé, hogy ezúttal is legalább négy országos bajnoki éremmel térjünk haza.

További négyen

A hajdúsági megyeszékhelyre a csapattal tart további két úszó, Csuhai Csenge és Csuhai Kincső, valamint Szollár Gergő erőnléti edző, illetve Jurák Árpád sport- és gyógymasszőr.

ÉM-MI,SZIS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA