MVSC: Szombaton debütál a Vasút a felújított stadionjában

Elérkezett a nap. Mintegy 22 hónap után ismét hazai környezetben szerepel a Miskolci VSC labdarúgócsapata. A zöld-fehérek szombat délután a megyei I-től nyáron elbúcsúzott Szendrőt fogadják a felújított Csokonai úti stadionban (ahol 2119 széket szereltek fel a munkálatok során) a megyei II. osztály Észak csoportjának 5. fordulójában.

Nem állunk rosszul, szóval nem búslakodunk, megyünk tovább.” Tóth István

Tavasszal sokat otthon

A vasutasok az első négy körben idegenben léptek pályára, a mérleg 50 százalékos lett, hiszen kétszer nyertek és kétszer kikaptak.

– Benne volt a pakliban, hogy néhány meccs nem úgy fog sikerülni, ahogyan tervezzük, de az is igaz, hogy az Alsózsolca és a Sajósenye is jó csapat, velük szemben vereséget szenvedtünk, de az általunk 4-3-ra legyőzött Varbó sem képvisel rossz játékerőt – mondta Tóth István szakosztályvezető. – A pár héttel ezelőttihez képest volt egy-két módosítás, ezek a döntések Varbón igazolták a helyességüket, mert összeszedettebben futballoztunk. Ha megnézzük, akkor a vesztett pontok tekintetében nem állunk rosszul, szóval nem búslakodunk, megyünk tovább, annál is inkább, mert hazatérünk, aminek az is lesz a vonzata, hogy a tavasszal szinte alig fogunk kimozdulni a Kubikból.

Oda, ahová szeretne

Most viszont Pachinger János edző gárdája elérkezett a debütáláshoz, várhatóan sokan tekintik meg az együttes Szendrő elleni összecsapását.

– Mi is bízunk ebben – értett egyet Tóth István. – A belépő 400 forintba kerül majd, egységesen, a szurkolók nem lesznek elkülönítve, mindenki oda ül majd a stadionban, ahová szeretne. Várunk minden sportbarátot, akik immár kulturált körülmények között buzdíthatnak bennünket vagy éppen ellenfelünket. Hivatalos ünnepség nem lesz a meccs előtt, hiszen bizonyos jellegű munkálatot még zajlanak az épületen belül, de reméljük, hogy ezek rövidesen befejeződnek. Tudjuk, hogy a nézők egy része a Tiszai pályaudvar felől szokott érkezni a pályára, ez az átjáró le volt zárva a felújítás alatt, azonban a napokban azon dolgoztunk, hogy ki tudjuk nyitni ott is a kaput. Javasoljuk is, hogy aki teheti, az ezen az úton érkezzen meg a stadionhoz. Ugyanis a felüljáró felől gépkocsival csak azok jöhetnek be, akik közreműködői a meccsnek, a sportolók, edzők, játékvezetők, a hivatalos személyek.

A szakosztályvezetőt arról is megkérdeztük, terveznek-e villanyvilágításos meccseket, hiszen az ehhez szükséges kellékek, a világítótestek (miután azokat is átvitték a régi Diósgyőri stadionból) rendelkezésre állnak.

– Igen, gyakorlatilag adott hozzá minden feltétel, ám az ősszel biztos, hogy nem lesznek esti mérkőzéseink, aztán majd meglátjuk – jegyezte meg Tóth István.

Molnár István

Vándorúton itt és ott

Az MVSC a Csokonai úti pálya bezárása (2016. november 2.) utáni első „hazai” meccsét – még – a megyei I. osztályban Felsőzsolcán játszotta (MVSC-Karcsa 2-3). Aztán az Atlétikai Centrum füves pályája volt a helyszín, később a népkerti sporttelep, majd a Szentpéteri kapuban található egykori Honvéd pálya.

