MVSC: Fejlődési pályára állhatnak

A miskolci, dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodába szólt a meghívó, de csütörtök nem a városi sportiskoláról, hanem a szomszédvár MVSC-ről szólt a „nóta”. Ugyanis Illyés Miklós, a zöld-fehérek elnöke Hubay György országgyűlési képviselőt kérte fel a tiszteletbeli társadalmi elnöki funkció betöltésére.

Nem kellett összehívni

– Klubunk egykori kerékpárosát nem kell bemutatnom a sportkedvelőknek – kezdte a volt cselgáncs olimpikon Illyés Miklós, majd így folytatta: – Az MVSC életében új fejezet kezdődik, hiszen a napokban ismét birtokunkba vettük felújított létesítményünket, Hubay György pedig újra a segítségünkre lehet, támogathatja munkánkat, kiveheti részét a klub fejlődési pályára állításából.

Ezután átadta a „kinevezési okiratot” és kérdésünkre válaszolva leszögezte, hogy ezt az elnökség felkérésére, elnöki tisztségében tette, ehhez pedig – szavait idézve – nem volt szükség összehívni az egyesület tagságát és közgyűlésen szentesíteni a felkérést.

A sajtótájékoztatón jelen voltak a vasutas szakosztályok képviselői: a támogatók, a szakosztályvezetők, az edzők és néhány sportoló is. Ezért Illyés Miklóstól megkérdeztük, hogy valamennyien ­visszaköltöznek-e egykori otthonukba, mire így felelt:

– Először maradjunk ­annyiban, hogy egyesületünk már inkább miskolci, mint vasutas… Szakosztályaink, a kézilabdázók kivételével, a napokban „megtérnek” és ismét a Kubikban folytatják munkájukat. A kézilabdázók esetében most folynak a teremfoglalási tárgyalások, az Avasi Gimnázium lehet a nyertes.

Az egykor szebb napokat látott, mára legendás hellyé nemesült sporttelep bővítése, szépítése a 900 millió forintos beruházással nem ért véget, az ambiciózus elnök ugyanis további minőségi lépésekben (tetőcsere, rekortánpálya) gondolkodik.

Nagy megtiszteltetés

Szót kapott a főszereplő, és Hubay György – kissé meghatódva – ezekkel a szavakkal nyitott:

– Nagy megtiszteltetés ért, de szeretném hangsúlyozni, hogy mások is vannak még, akiket fel lehetett volna kérni. Remélem, hogy ez a felkérés nem feltétlenül a képviselőnek szól, hanem a sportembernek. Jómagam ugyanis ötven esztendővel ezelőtt léptem be a kerékpárosok ajtaján és máshol soha nem sportoltam, csak az MVSC-ben. Olimpikon ugyan nem lettem, de talán figyelemre méltó eredményekkel kirukkoltam pályafutásom során. A bringások szakosztályában tíz évig elnökségi tagként szolgáltam szeretett sportágamat, majd 1998 és 2002 között, amikor a miskolci közgyűlés sportbizottságának elnöki tisztét töltöttem be, lehetőségeimhez mérten szintén patronáltam a klubot. Miután a MÁV kivonult a sportból, a város vált az egyesület főtámogatójává, én pedig szintén igyekeztem az MVSC mögé állni.

A parlamenti képviselő arról is beszélt, hogy a zöld-fehérek magyar bajnokokat, Európa- és világbajnoki győzteseket, valamint helyezetteket adtak az egyetemes magyar sportnak, így teljesen természetesnek tartja, hogy lobbizni fog a mai versenyzők munkájának segítéséért. A most felkért tiszteletbeli társadalmi elnök szerint az a jelentős infrastrukturális fejlődés, amely az elmúlt hónapokban történt a Csokonai utcai komplexumban, néhány lépcsőfokkal megemelheti a szakosztályokban folyó szakmai munka nívóját.

– A jövőt biztosítottnak látom, én pedig örülök, hogy segíthetem az MVSC munkáját – hangsúlyozta a társadalmi tisztségviselő. Hubay György a fiatalabbak kedvéért elárulta, – mivel nem tudja és nem is akarja megtagadni hajdani bringás mivoltát –, hogy régebben bábáskodott a kerékpáros Miskolci Nagydíj, a megyei körverseny, sőt a Tour de Hongrie szervezésében is.

A számok körül

A sajtótájékoztatón költségvetési számokról is érdeklődtünk. Azt szerettük volna megtudni, hogy jelenleg mennyi pénzből gazdálkodik a Miskolci VSC és mennyi kellene ahhoz, hogy a klub valamennyi szakosztálya zavartalanul tevékenykedjen. Illyés Miklóstól azonban csak annyit tudtunk meg, hogy mindenki számára biztosítják a magas szintű szakmai munkához szükséges forrást.

