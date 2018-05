MVLC vs. BVSC – A harmadik meccs dönt

A bajnoki 5. helyért zajló csata az egyik fél két győzeleméig tart, és mivel a BVSC-Zugló az előző hétvégén legyőzte a miskolciakat, 1–0-s vezetésre tett szert. Vagyis, a házigazdáknak tegnap mindenképpen nyerniük kellett ahhoz, hogy esélyük maradjon megkaparintani ezen pozíciót, amely Európa Kupa indulással is együtt jár.

Nagy Á.: három

Az első negyed elején, 27 mp után Nagy Á. szerzett vezetést (1-0), majd a következő akciónál Kuzmenko éles szögből leadott lövését védte Szakonyi. Mészáros közelről, előnyből dobta a labdát a miskolciak kapujába (1-1), Berta pedig addig csalta a távolságot, amíg takarásból ki nem lőtte a bal alsót (2-1). A miskolciak is kaptak fórt, ami már éppen lejárt, amikor Milicic bombáját nem tudta hárítani a BVSC kapusa (3-1). Ambrus ugyanilyen játékhelyzetből szépített (3-2), a változatosság kedvéért Nagy Á. húzásos találata is 6 az 5 elleni szituációban született (4-2). Ezután háromszor is támadhatott a BVSC, harmadikra Létay szerzett gólt (4-3).

A BVSC kapust cserélt a második felvonásra, Nagy Á. addig nézte, hogy hová lője a labdát, amíg az kicsúszott a kezéből. Pásztor büntetőből 4–4-re hozta a meccset, Misic pedig a friss Györkét találta el, de Csoma is hárított. Vadovics ballal szépen tekert a jobb sarokba (5-4), kiállítása után Csoma védett hatalmasat. Két előnyt rontott a házigazda, a harmadikat (valamivel később) Nagy Á. már bevágta (6-4). Létay ejtett eredményesen (6-5), de az utolsó szó Bowené volt (7-5).

A legjobbkor

A harmadik negyedet Milicic előnygólja nyitotta (8-5), ám Török szintén fórból 8–6-ra alakította az állást. Pontatlan volt egy passz a hazai oldalon, Vadovics újabb hibája után (ami a harmadik volt), Czigány értékesítette az ötméterest (8-7). Halek próbálkozását blokkolták a vendégek, később, a következő előnyből Nagy Á. vállalta a felelősséget (9-7). Létay hozta újra egyre a BVSC-t (9-8), Sánta hiába lőtt a hálóba, szabálytalan volt. Bowen megint a legjobbkor vállalkozott (10-8), az MVLC-nek még egy szerzett labdára is futotta.

A negyedik játékrészben már lecsengett a miskolci előny, mikor a fantasztikus formát mutató Nagy Á. betekerte a játékszert a rövid oldalra (11-8). Hátrányt védekezett ki a PannErgy, aztán újra. Jakab Várnai mellől kibújva szerzett fantasztikus gólt (12-8), a meccs eldőlt, viszont Lukács száját, egy csata után, ápolni kellett. Misic egy az egyben a kapusba lőtt, de a BVSC is rontott. Csapó nem (12-9), Mészáros sem (12-10), de ez már nem osztott. A bajnokság nem ért véget a miskolciak számára, folytatás, döntés szombaton.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – BVSC-Zugló 12-10 (4-3, 3-2, 3-3, 2-2)

Miskolc, 250 néző. V.: Kun, Bereczki.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Nagy Á. (5), Bowen (2), Vadovics (1), Misic (-), Milicic (2), Halek (-). Csere: Kuzmenko (-), Berta (1), Sánta (-), Lukács (-), Hornyák (-), Jakab (1). Vezetőedző: dr. Sike József.

BVSC-Zugló: Szakonyi – Czigány (1), Csapó (1), Török (1), Kovács P. (-), Pásztor (1), Mészáros (2). Csere: Györke (k), Ambrus (1), Létay (3), Sugár (-), Várnai (-), Szabó Bendegúz (-), Szabó Bence (-). Vezetőedző: Szűcs Levente.

Gól/emberelőnyből: 4/14, ill. 5/10.

Gól/büntetőből: 0, ill. 2/2.

dr. Sike József: – Május 16-án ez a csata 1-1-re áll. Bárki elnyerheti az Európa Kupa indulási jogát. Még van egy döntő, bármelyik csapat nyeri, nyugodtan kimehet a nemzetközi színtérre.

Szűcs Levente: – Csak futottunk az eredmény után a mai meccsen, nem érdemeltük volna meg, hogy nyerjünk, vagy akár csak a büntetőkig is eljussunk. Sportszerű meccs volt, a tét ellenére, gratulálok a Miskolcnak, várjuk őket szeretettel szombaton.

Az egyik fél két sikeréig tartó párharc állása: 1-1.

A harmadik meccset szombaton Budapesten játsszák.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA