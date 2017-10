MVLC: veretlenül lett csoportgyőztes a kupaújonc, jöhet a következő kör

A csütörtöki első napon az orosz Csehovot, a pénteki másodikon a spanyol Matarót verte a házigazda PannErgy-MVLC csapata a férfi Európa Kupa-selejtező első fordulójában, a miskolci csoportkörben. A dr. Sike József vezetőedző által irányított együttesre szombaton újabb két feladat várt, előzetesen egy könnyebbnek és egy nehezebbnek titulált találkozó. A német Hannover elleni meccs nem tartozott a „körömrágós” csaták közé, Bertáék csinálhatták nyugodtan a saját dolgaikat az igen szerény képességű White Sharks ellen, nagyon nem volt arra szükség, hogy az MVLC kiadjon magából mindent, tudást, elemet, mi több, három „ász”, Misic, Bowen és Milicic pihenhetett az aznapi második fellépésre.

Zsinórban lőtték

Az esti, jó nevű, Kotor elleni csata azonban minden tekintetben rangadónak számított, hiszen Montenegróban a vízilabda „nemzeti sport”, magas szinten is művelik, nem véletlen, hogy ott vannak a világ élvonalában. A miskolciak csapatkapitánya, Misic Sasa éppen ezen nemzet válogatottjának tagja, ám ezúttal földijei ellen kellett megmutatnia képességeit – akik az ő erényeit kiválóan ismerik. Egy szó, mint száz, egy kiélezett, szoros, maximum 2-3 gólkülönbségű meccset remélt a szép számú nézőközönség a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A házigazda viszont állva hagyta a kotoriakat, zsinórban lőtték a gólokat, és már az első negyed derekán 4-0-ra vezettek. Ez a különbség maradt a mérkőzés további szakaszában is, de volt, amikor „hatra” is felszaladt a differencia (11-5). A Primorac pólósai ha nem is kedvetlenedtek el teljesen, de látták, hogy ezen az estén semmi esélyük sincs a sikerre, és nemcsak a kapott találatok miatt, hanem azért is, mert Csoma kapus is mindent fogott, amit csak lehetett. Az MVLC jól felkészült ellenfeléből, teljes mértékben rá tudta kényszeríteni akaratát riválisára, ami egyben azt is jelentette, hogy a vasárnapi eredménytől függetlenül az első helyen vívta ki a továbbjutást ebből a csoportból.

Nem lehet belehibázni

A tavalyi OB I 5. helyezettje a zárónapon a kassaiakkal mérkőzött: az első felvonást ekkor is „megnyomták” a hazaiak, a Hornets ugyan próbálkozott legjobb oldalát nyújtani, de ez is csak arra volt elég, hogy a selejtező négy napja alatt kiválóra vizsgázó kupaújonc házigazdától ne kapjon ki nagyon, mindössze 8 találattal. Dr. Sike József, az MVLC vezetőedzője így értékelte a mögöttük hagyott négy napot, a veretlenséget:

– Ha a torna előtt valaki azt mondja nekem, hogy lőtt 15 gólos és kapott 6 gólos átlaggal az első helyen hozzuk le ezt a tornát, azonnal aranyba foglalom a nevét és aláírom – nyilatkozta a tréner. – Nem gondoltuk előzetesen, hogy így jövünk ki belőle, de ezek az eredmények nem adnak okot az elbizakodottságra. Örülünk az első helynek, de most válik érdekessé a kupa, ugyanis mostantól azonos képességű csapatok fognak küzdeni. Klubcsapattal most debütáltam a nemzetközi színtéren, jól éreztem magam a padon, a padnál, hiszen jó a csapat, öröm ennek a társaságnak az edzője lenni. Azonban az én habitusom így sem viselte el az úgynevezett elvi, ideológiai hibákat. Helyzeteket lehet kihagyni, de azokba az elemekbe, amit megbeszélünk, nem lehet belehibázni, meg kell tanulni hibátlanul vízilabdázni… A meccsek közül a Kotor-mérkőzés volt a rangadó, az látszódott, hogy ellenfelünkből kivette az erőt az aznap délelőtti, Csehov elleni csata. Mire elhitték, hogy meccs van, már négy góllal elhúztunk, kockáztatniuk kellett, ami nem jött be. Azért azt jegyezzük meg: ez a Kotor a szombat estitől sokkal jobb társaság.

Nem egészen két hét múlva már újra játszani kell (október 13–15-én) a következő körben, hogy hol és kivel, az napokon belül eldőlhet.

– Molnár István –

Selejtező, A csoport, 3. forduló

PannErgy-MVLC – WS Hannover (német)

18-4 (7-1, 2-0, 6-2, 3-1)

Miskolc, 100 néző. V.: De Jong (holland), Stefanovic (szerb).

MVLC: Kósik – Kuzmenko (2), Dőry (2), Nagy Á. (2), Berta (4), Sánta (3), Lukács (3). Csere: Vadovics (2), Halek (-). Edző: dr. Sike József.

Hannover: K. Goetz – Struss (2), Reinhardt (-), Dolff (1), Hueppe (-), Huber (-), Moog (-). Csere: Schimanski (k), M. Goetz (-), Rolko (-), Deike (1), Petkovic (-). Edző: Milan Sagat.

Gól/emberelőnyből: 3/7, ill. 2/6

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 0

Selejtező, A csoport, 4. forduló

Primorac Kotor (montenegrói) – PannErgy-MVLC

6-14 (2-6, 2-3, 1-2, 1-3)

Miskolc, 300 néző. V.: Schwartz (izraeli), Achladiotis (görög).

Kotor: Shubladze – Crepulja (2), Petrovic (1), Gluhaic (2), Gopcevic (1), Latinovic (-), Paunovic (-). Csere: Matkovic (-), Stanojevic (-), Vukmirovic (-), Grgurevic (-), Vukasovic (-). Edző: Petar Vico.

MVLC: Csoma – Bowen (3), Vadovics (-), Lukács (1), Misic (5), Milicic (1), Halek (2). Csere: Kuzmenko (-), Dőry (-), Nagy Á. (-), Berta (1), Sánta (1). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 3/12, ill. 3/16

Gól/büntetőből: 0, ill. 2/3

Selejtező, A csoport, 5. forduló

PannErgy-MVLC – Hornets Kosice (szlovák)

15-7 (6-1, 2-2, 3-1, 4-3)

Miskolc, 100 néző. V.: Rovida (olasz), Stefanovic (szerb).

MVLC: Kósik – Kuzmenko (-), Nagy Á. (2), Berta (3), Vadovics (-), Sánta (1), Lukács (-). Csere: Dőry (2), Bowen (2), Misic (2), Milicic (-), Halek (3). Vezetőedző: dr. Sike József.

Kosice: Hoferica – Vidumansky (-), Mitruk (1), Kucherenko (-), Grutka (2), Markoch (1), Voitenko (-). Csere: Hrehor (k), Suster (1), Baran (-), Barger (-), Kusko (-), Zareva (2). Vezetőedző: Karol Baco.

Gól/emberelőnyből: 6/14 ill. 1/9

Gól/büntetőből: 1/3, ill. 2/2

További eredmények:

Sturm Csehov – Primorac Kotor 9-9 (2-3, 2-3, 4-1, 1-2)

Hornets Kosice – CN Mataro 10-11 (3-2, 3-2, 1-3, 3-4)

Hornets Kosice – Sturm Csehov 9-13 (1-2, 1-4, 4-3, 3-4)

White Sharks Hannover – CN Mataro 4-13 (0-2, 2-3, 0-6, 2-2)

CN Mataro – Sturm Csehov 13-14 (2-5, 3-2, 4-3, 4-4)

White Sharks Hannover – Primorac Kotor 7-14 (2-4, 2-6, 0-3, 3-1)

A végeredmény

1. PannErgy-MVLC 5 5 – – 76-31 15

2. Primorac Kotor 5 3 1 1 53-48 10

3. Sturm Csehov 5 3 1 1 53-52 10

4. CN Mataro 5 2 – 3 53-53 6

5. Hornets Kosice 5 1 – 4 49-60 3

6. WS Hannover 5 – – 5 29-69 0

A következő körbe az első négy helyezett jutott.

A másik selejtezőcsoport végeredménye (Busto Arsizio):

1. FTC-PQS Waterpolo 6 6 – – 107-37 18

2. SM Verona 6 4 1 1 93-41 13

3. Jadran Split 6 4 1 1 77-43 13

4. Pays D’Aix Natation 6 3 – 3 70-61 9

5. Montpellier 6 2 – 4 55-91 6

6. ZPC Amersfoort 6 1 – 5 40-105 3

7. OSC Potsdam 6 – – 6 38-102 0

A következő körbe az első négy helyezett jutott.

